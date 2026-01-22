"გადავრჩი დამტვრევას" - რა ხდება თბილისის მოყინულ ტროტუარებზე

გაჩერებები, კორპუსებისა და ეზოების მახლობლად, ქვეითების სავალი გზა, სქელი ყინულითაა დაფარული და ამ მეტეოროლოგიურ პირობებში, მათ დნობას, განსაკუთრებით ჩრდილიან ადგილებში, სავარაუდოდ, რამდენიმე დღე დასჭირდება.
იმის შიშით, რომ მოყინულ ტოტოტუარებზე არ მოსრიალდეს, ხალხი მანქანების სავალ ნაწილზე დადის და ახალ საფრთხეს ქმნის თავისთვისაც და მძღოლებისთვისაც.
ქუცაზე მოსიარულეებს შორის აღმოვჩნდი მეც - ტროტუარზე „ფეხის მოკიდება“ და თან ფოტოების გადაღება შეუძლებელი აღმოჩნდა.
იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებიც მოყინულია, რამდენიმე ავტობუსს შუა გზაზე მოუწია გაჩერება, მგზავრებს კი ყინულზე გადასვლა.
რას ამბობენ, იღებენ და წერენ ფეხით მოსიარულეები?
“ხომ არ იცით, ვის ან სად უნდა მივმართოთ, რომ ქუჩები გაიწმინდოს მე-7 კვარტალში. საშინლად ცურავს ფეხი. შიშით გავედი აფთიაქამდე, 9 თვის ორსული. ორი ადამიანი ჩემს თვალწინ დავარდა“...
„დღეს ნუცუბიძეზე სამჯერ გადავრჩი დამტვრევას, საშინელება ხდება ტროტუარებზე“.
„ტროტუარზე ვეღარც ავდივარ, ტროტუარამდე თოვლის გროვაა. მიწევს მანქანის სავალ გზაზე სიარული“...
„გაჩერებამდე და მაღაზიამდეც გვიჭირს გამოსვლა“ - წერენ სოციალურ ქსელში მოქალაქეები.
„თქვენი ძალებით ხომ არ გიცდიათ მაღაზიის წინ, ყინულის აღება?“, - ვკითხეთ ერთ-ერთი ქსელური სუპერმარკეტის თანამშრომელს, საბურთალოზე. ამ მაღაზიაში შესასვლელად ან შენობის კედელს უნდა აეკრათ და ასე, კედელ-კედელ შეხვიდეთ, ან უმჯობესია, საერთოდ გადადოთ მარაზიაში შესვლა:
„ჩვენ არ გვაქვს ამის საშუალება, არც საჭირო ტექნიკა გვაქვს. როცა იქნება, გადნება ყინული“, - გვიპასუხა მარკეტის წარმომადგენელმა.
დიალოგში ჩაერთო კაცი, რომელიც თვლიდა, რომ კერძო საკუთრების წინ ტროტუარებიმფლობელებმა უნდა გაწმინდონ: „აბა ის არის კარგი, შემოსვლას რომ ვეღარ ვახერხებთ? ელემენტარულად, შესასვლელი კარის წინ ტერიტორიის მოსუფთავება ხომ მაინც შეიძლება?“
„რაღა ვქნა? რომ მცოდნოდა, ამ დღეში იყო აქაურობა, არ გამოვიდოდი სახლიდან“, - წუხს 70 წლამდე ქალი, რომელიც პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე, მოყინულ ტროტუარზე დგას და ვეღარ ახერხებს ვერც წინ და ვერც უკან წასვლას. სიარულს ნელ-ნელა, ფეხების ცურვით იწყებს.
მისგან განსხვავებით, ვაჟა-ფშაველაზე, არ გაუმართლა შუა ასაკის კაცს, რომელიც გზაზე გადასვლას ცდილობდა, ტროტუარიდან ფეხი ჩაუსრიალდა და წაიქცა - ტრავმას გადაურჩა.
ხათუნა ძალამიძემ ეს ვიდეო ვაზისუბნიდან გამოგვიგზავნა.
თორნიკე რაზმაძე ჩუღურეთის რაიონიდან ცდილობდა გამოღწევას 22 იანვრის დილას. მისი მცდელობები გარე სამეთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა.
განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დადგნენ მშობლები, რომლებსაც შვილები სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში დაჰყავთ. სქელ ყინულს აქვს დაფარული იქამდე მისასვლელი გზებიც, რის გამოც, მშობლებს უწევთ, რომ ბავშვები ხელში აიყვანონ და ისე მივიდნენ შენობებამდე:
„მე მანქანით მივდივარ და მხოლოდ ეზოში მიწევს ფეხით შესვლა, 10 წუთი მჭირდება, რომ შენობამდე მივიდე, გუშინ კინაღამ სამჯერ წავიქეცი ბავშვიანად“, - ეუბნება რადიო თავისუფლებას თამარ ლუკავა, რომელსაც შვილი გლდანში, 216-ე საბავშვო ბაღში დაჰყავს. ამბობს, რომ მშობლები ვერც მერიას უკავშირდებიან და ვერც ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს:
„ამ მდგომარეობაშია მაგალითად, 190-ე ბაღიც. ვისაც მანქანა არ ჰყავს, ავტობუსის გაჩერებიდან უწევს ბავშვის ჩაყვანა ბაღამდე, მთელი გზა მოლიპულია, მშობლები ძლივს დავდივართ. მშობელს უწევს ბავშვის ხელში აყვანა ან ეტლით გადაადგილება, რაც რეალურ საფრთხეს უქმნის როგორც ბავშვს, ისე მშობელს, მაგრამ არავინ გვპასუხობს“, - გვეუბნება თამარ ლუკავა.
რას პასუხობს "თბილსერვისი" მოქალაქეებს?
"დილას დავრეკე და ღამის 11-ზე მოვიდნენ, ვხედავ, რომ მუშაობენ"...
"უკვე რამდენჯერმე დავრეკე, ჯერ არ გამოჩენილან" - წერენ სოციალურ ქსელში ის მოქალაქეები, რომლებმაც მოყინული ტროტუარების გასასუფთავებლად "თბილსერვისის" ცხელ ხაზზე დარეკეს.
„თბილსერვისსში“, ანუ იმ უწყებაში, რომელსაც დედაქალაქში საერთო სარგებლობის გზების, ქუჩებისა და ეზოების გაწმენდა ევალება, რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ სამანქანე გზების „პრობლემა მოგვარებულია“ და „ნელ-ნელა გადადიან“ შიდა გზებზე.
„თბილსერვისის“ პრეს-სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, მოსახლეობამ პრობლემის შესახებ მერიისა და თბილსერვისის ცხელ ხაზზე უნდა დატოვოს შეტყობინება ტელეფეონებზე 032 2 72 22 22 ან 032 2 61 90 50
„ვწმენდთ კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიებს, ეზოებს. უნდა დარეკონ ცხელ ხაზზე, შეგვატყობინონ და როგორც მოვახერხებთ, იმის მიხედვით იქნება რეაგირება ან მარილი დაიყრება, ან იმუშავებენ ნიჩბებით. აუცილებელია დააფიქსირონ პრობლემის შესახებ, რადგან გვქონდეს ინფორმაცია.
ამ ეტაპზე, გაწმენდილია ყველა სამანქანე გზა, ახლა გადასული ვართ ფეხით სავალ ნაწილებზე, ტროტუარებზე, გაჩერებებზე, ჩიხებზე, ისეთ ადგილებზე, სადაც მარილი არ დაგვიყრია და მზე ვერ ადნობს ყინულს“.
20 იანვარს, "თბილსერვისის" საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერია, რომ "მეოთხე დღეა თბილისში შეუჩერებლად მიმდინარეობს გზებისა და ფეხით სავალი მონაკვეთების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები. დედაქალაქის მერიის შესაბამისი სამსახურები კვლავ 24-საათიან რეჟიმში მუშაობენ".
22 იანვარს გამოქვეყნებულ ცნობაში კი წერია, რომ "დედაქალაქში და მის შემოგარენში საგზაო ინფრასტრუქტურის, ფეხით სავალი მონაკვეთების თოვლისგან გაწმენდა-დასუფთავება სრულდება".
ტროტუარები და მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერებები ამჯერად, ბაგებში, ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე, ჭავჭავაძისა და მელიქიშვილის გამზირებზე იწმინდება.
მაგდა პოპიაშვილმა და მისმა სამეზობლომ საკუთარი ძალებით გადაწყვიტეს კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის ყინულისგან გასუფთავება.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ „თბილსერვისთან“ დაკავშირება არც უცდიათ, რადგან გზის ნაწილი კორპუსის ე.წ. წითელ ხაზებშია მოქცეული. ხოლო მუნიციპალიტეტის გზის დარჩენილი ნაწილის გასუფთავება, მისი თქმით, სავარაუდოდ, პრიორიტეტი არ იქნებოდა და მათ ვერ დაელოდებოდნენ:
„ამიტომ თავად დავაორგანიზეთ ჯგუფი, ვიყიდეთ ტექნიკური მარილი და ჩვენი კორპუსიდან წყნეთის გზატკეცილამდე ჯერ მოვაყარეთ და მერე ნიჩბებით ისე გავწმინდეთ, „თბილსერვისს“ შეშურდებოდა. ზოგადად, მგონია, რომ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები იმისთვის არსებობს, რომ ის, რისი გაკეთებაც თავად შეუძლიათ და მათსავე უფლებამოსილებაშია, თავადვე აკეთონ და საჯარო უწყებებს არ უნდა ელოდონ“, - ამბობს მაგდა პაპუაშვილი.
სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია ყინულზე დაცემის გამო დაშავებულთა შესახებაც. გაიზარდა თუ არა კლინიკებში მიმართვიანობა წინა პერიოდთან შედარებით, ამ ინფორმაციის გადამოწმება არაერთ კლინიკაში, მათ შორის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში ვცადეთ.
სასწრაფო დახმარების ცენტრში გვითხრეს, რომ სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის პრინციპით უნდა მოვითხოვოთ და პასუხს 10 სამუშაო დღეში მივიღებთ.
რაც შეეხება ცალკეულ კლინიკებს, ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში გვითხრეს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, ტრავმატოლოგიის დეპარტამენტში მიმართვიანობა არ გაზრდილა.
„ნიუ ჰოსპიტალში“ ამბობენ, რომ ამ ინფორმაციის მოსაძიებლად, ტრავმატოლოგიის დეპარტამენტში თითოეული შესული პაციენტის შესახებ უნდა გადამოწმდეს ინფორმაცია, ამის უფლება იურიდიული სამსახურისგან უნდა მიიღონ, რაც დამატებითი დრო ჭირდება.
22-23 იანვრის ღამეს თბილისში ტემპერატურა -3 გრადუსამდე დაეცემა. 23 იანვარს, სინოპტიკოსები თბილისში 4 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. ყინვა იქნება შაბათ ღამესაც.
