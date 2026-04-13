ირაკლი კობახიძე ვიქტორ ორბანის კონკურენტს არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს

„ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის სახელით, ვულოცავ პეტერ მადიარს და მის პარტიას უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას.
მადლობას ვუხდი ვიქტორ ორბანს და მის გუნდს წლების მანძილზე საქართველოს ეროვნული ინტერესებისა და ქართველი ხალხის გამორჩეული, მტკიცე მხარდაჭერისთვის.
საქართველოს და უნგრეთს აკავშირებს მეგობრობისა და პარტნიორობის ხანგრძლივი ისტორია, რომელიც აუცილებლად გაგრძელდება“, - აცხადებს ირაკლი კობახიძე.
უფრო ადრე პეტერ მადიარს გამარჯვება მიულოცეს საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ოპოზიცურმა პარტიამ „ფედერალისტები“.
უნგრეთის 2026 წლის საპარლამენტო არჩევნები
- ხმების დათვლის წინასწარი შედეგების თანახმად, უნგრეთში 12 აპრილს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ოპოზიციურმა პარტია „ტისამ“, რომელსაც პეტერ მადიარი ხელმძღვანელობს;
- კენჭისყრაში აქტივობამ 77%-ს გადააჭარბა, რაც წინა არჩევნებთან შედარებით 10 პროცენტით მეტია. ეს აქტივობა რეკორდულია, სულ მცირე, ბოლო 20 წლის განმავლობაში;
- ეროვნული საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ხმების 67%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ, 199-ადგილიან პარლამენტში „ტისას“ შეუძლია 137 ადგილის მოპოვება, რაც საკონსტიტუციო უმრავლესობაა;
- „ფიდესს“ 55 ადგილზე შეიძლება ჰქონდეს პრეტენზია. გამოქვეყნებული მონაცემები მიუთითებს, რომ „ტისას“ უპირატესობა, ძირითადად, განპირობებულია მისი კანდიდატების უპირატესობით მაჟორიტარულ ოლქებში, თუმცა მადიარის მხარდამჭერები პარტიულ სიებშიც აშკარა ლიდერობას ინარჩუნებენ;
- 12 აპრილს, ღამით ათიათასობით ადამიანი შეიკრიბა ბუდაპეშტში, მდინარე დუნაის სანაპიროზე მას შემდეგ, რაც ოპოზიციის ლიდერმა პეტერ მადიარმა ქვეყნისთვის ისტორიულ არჩევნებში გამარჯვება გამოაცხადა. უნგრელები გვიან ღამემდე ზეიმობდნენ მადიარის და „ტისას“ გამარჯვებას.
ირაკლი კობახიძისა და ვიქტორ ორბანის ურთიერთობა
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც „ქართულმა ოცნებამ“ მედიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემონსტრაციების შემზღუდველი კანონები მიიღო, ევროკავშირის ქვეყნებთან ურთიერთობა გაუფუჭდა, ამ მხირვ გამონაკლისი იყო სლოვაკეთი და უნგრეთი.
ბოლო ვიზიტი ირაკლი კობახიძე უნგრეთში 21 მარტს ჰქონდა. მაშინ ის ვიქტორ ორბანს შეხვდა და კიდევ ერთხელ მიიღო მონაწილეობა კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაში (CPAC). მან სიტყვით გამოსვლის დროს თქვა, რომ იმედი გამოთქვა, რომ „ევროპა დაიბრუნებს სუვერენიტეტსა და იდენტობას, ვიდრე საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება“.
კობახიძე უნგრეთში იმყოფებოდა 2024 წელსაც. ის მაშინაც მონაწილეობდა კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაში.
„ქართულ ოცნებას“ შეჩერებული ევროინტეგრაციის ფონზე ევროკავშირში გაწევიანების გზაზე პარტნიორად ვიქტორ ორბანი ეგულებოდა.
