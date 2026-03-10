კობახიძემ მოჯთაბა ხამენეის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერად არჩევა მიულოცა

„ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი კობახიძე მოჯთაბა ხამენეის, ირანის ისლამური რესპუბლიკის უზენაეს ლიდერად არჩევას ულოცავს.
მილოცვის წერილის ტექსტი მთავრობის ადმინისტრაციის გვერდზე გამოქვეყნდა.
„საქართველოს მთავრობის სახელით, გილოცავთ ირანის ისლამური რესპუბლიკის უმაღლეს ლიდერად არჩევას. საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ორ ქვეყანას და ხალხს შორის ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ პარტნიორულ ურთიერთობებს. ირანელ ხალხს ვუსურვებ მშვიდობასა და კეთილდღეობას", - წერია კობახიძის მილოცვაში.
2026 წლის 8 მარტს ირანის უზენაეს ლიდერად დაინიშნა მოჯთაბა ხამენეი. ის „ექსპერტთა ასამბლეამ“ აირჩია, მიუხედავად აშშ-ისა და ისრაელის მუქარისა, რომ წინ აღუდგებიან მის დანიშვნას. მოჯთაბა ხამენეი ირანის ყოფილი უმაღლესი სულიერი ლიდერის - 28 თებერვალს აშშ-ისა და ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად მოკლული აიათოლა ალი ხამენეის მეორე ვაჟია.
ირაკლი კობახიძემდე, მოჯთაბა ხამენეიმ მილოცვები მიიღო:
- რუსეთის პრეზიდენტ, ვლადიმერ პუტინისგან;
- აზერბაიჯანის პრეზიდენტ, ილჰამ ალიევისგან და
- სომხეთის პრემიერ-მინისტრ, ნიკოლ ფაშინიანისგან.
ისრაელისა და შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცის დაწყების შემდეგ [2026 წლის 28 თებერვალი] „ქართული ოცნების“ მთავრობამ მიუსამძიმრა ირანსაც და ისრაელსაც და სოლიდარობა გამოუცხადა სპარსეთის ყურის ქვეყნებს.
2 მარტის განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ეს კონფლიქტი საფრთხეს უქმნის რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას.
საქართველოში, ირანის საელჩოში საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ [ არაა დაზუსტებული, რომელმა] სამძიმრის წიგნში ჩანაწერიც დატოვა.
მანამდე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ "ყურადღებით” და “ღრმა შეშფოთებით” ადევნებს თვალს ახლო აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებას.
56 წლის ხამენეის - შიიტ სასულიერო პირს, რომელსაც გავლენები აქვს უშიშროების ძალებზე და მათ უზარმაზარ ბიზნესიმპერიაზე - მიუღებლად მიიჩნევს ტრამპი, რომელიც ირანისგან უპირობო დანებებას მოითხოვს. მედიასთან საუბარში ტრამპმა "დიდი შეცდომა" უწოდა ხამენეის არჩევას.
ისრაელი აცხადებდა, რომ მოკლავს ნებისმიერ პირს, რომელსაც უფროსი ხამენეის შემცვლელად დაასახელებდნენ, თუ ირანი არ შეწყვეტს მტრული ნაბიჯების გადადგმას.
ირანის გავლენიანმა ძალამ, „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა“ (IRGC) ახალ უზენაეს ლიდერს, მოჯთაბა ხამენეის, დაუყოვნებლივ გამოუცხადა ერთგულება. ხამენეის არჩევას ასევე მიესალმა რეგულარული არმიის ხელმძღვანელი. ირანის სახელმწიფო მედია ავრცელებს კადრებს არაერთი ქალაქიდან - დემონსტრანტები ახალ უზენაეს ლიდერს ერთგულებას აღუთქვამენ, აფრიალებენ ირანის დროშებს, ხელში უჭირავთ ახალი ლიდერის მამის, ალი ხამენეის ფოტოები.
ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი 28 თებერვალს, ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის დაწყების პირველივე დღეს მოკლეს.
ბოლო მოვლენები - ირანი
- ირანმა 8 მარტს განაგრძო საპასუხო თავდასხმები სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებზე, რომლებშიც აშშ-ის ბაზებია განთავსებული, რა დროსაც სამიზნე გახდა ქუვეითის საერთაშორისო აეროპორტი და ბაჰრეინში მდებარე მტკნარი წყლის ქარხანა.
- ისრაელის არმიამ 8 მარტს განაცხადა, რომ წინა დღით ისპაანის აეროპორტში ირანული F-14 ტიპის გამანადგურებლები ამოიღო მიზანში.
- აშშ-ის საგანგებო რწმუნებულმა, სტივ უიტკოფმა 7 მარტს განაცხადა, რომ მოსკოვს მიეცა მითითება, არ მიაწოდოს ირანს სამიზნეების შესახებ სადაზვერვო ინფორმაცია.
- აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ თეირანთან არ დადებს სხვა გარიგებას, გარდა "უპირობო კაპიტულაციისა".
რა ხდება
ახლო აღმოსავლეთში 2026 წლის 28 თებერვლიდან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები და ვითარება უკიდურესად დაძაბულია;
28 თებერვალს ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს;
ოპერაციის შედეგად მოკლულია ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ხამენეი;
ირანმა საპასუხო შეტევა მიიტანა ისრაელზე და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე კატარში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და ქუვეითში.
ამ მოვლენებს წინ უძღოდა ირანში საპროტესტო დემონსტრაციების სისხლში ჩახშობა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ათასობით დემონსტრანტი დახოცეს.
