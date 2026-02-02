კობახიძე საამიროებში გაემგზავრა - ბოლო 13 თვეში მეოთხედ

ამჯერად ის დუბაის ეწვია - ერთი წლის თავზე აბუ-დაბიში $6-მილიარდიანი „მულტიფუნქციური დეველოპერული პროექტის“ შესახებ მემორანდუმის გაფორმებიდან.
„სიტყვით გამოვალ მსოფლიო მთავრობათა სამიტზე, ასევე, მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაზე, რომლის მთავარი თემაა ინვესტიციების მომავალი“, - წერს იგი.
- „იგლ ჰილსის“ ინვესტიციები ჯერჯერობით საქსტატის მონაცემებში არ ასახულა;
- საამიროები არ შედის საქართველოს უმსხილესი ინვესტორი ქვეყნების ათეულშიც კი - 2025 წლის იანვარი-სექტემბრის მონაცემებით;
- მესამე კვარტალში პირველ ადგილზე აშშ-ია 93.5 მლნ აშშ დოლარით.
- 2024 წელს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან 36.14 მილიონი აშშ დოლარი შემოვიდა პირდაპირი ინვესტიციების სახით.
- ინვესტიციების ჯამური მოცულობა სამ კვარტალში 1.296 მლრ აშშ დოლარს აღწევს.
წინა ვიზიტები
ახლანდელი ვიზიტის მიზანია მონაწილეობის მიღება „მსოფლიო მთავრობათა სამიტში“, რომელიც დუბაიში 3-5 თებერვალს იმართება.
წინა სამი ვიზიტის თარიღები კი ასეთია:
- 2026 წლის 14 იანვარი - შეხვდა პრეზიდენტ შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანს; ისაუბრა „იგლ ჰილსის“ დაანონსებულ 6.6-მილიარდიან ინვესტიციასა და „თბილისის მშრალ პორტზე“.
- 2025 წლის 11-13 თებერვალი - დელეგაციასთან ერთად მაშინაც „მსოფლიო მთავრობათა სამიტში“ მიიღო მონაწილეობა; შეხვდა ვიცე-პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და დუბაის მმართველს, შეიხ მოჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაქტუმს და სხვა ლიდერებს;
- 2025 წლის 27 იანვარი - შეხვდა პრეზიდენტ ალ ნაჰიანს. სწორედ ამ ვიზიტისას დაანონსდა Eagle Hills-ისა და Emaar Properties-ის დეველოპერული პროექტი.
2025 წელს კობახიძე სამჯერ შეხვდა ალ-ნაიანს. საამიროების პრეზიდენტი თავად საქართველოში 2025 წლის სექტემბერში იმყოფებოდა. ის „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილსაც შეხვდა.
ვინ არიან დელეგაციაში
ამჟამიდენლი ვიზიტისას ირაკლი კობახიძეს თან ახლავს:
- ვიცე-პრემიერი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი
- საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი
- ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი
- იუსტიციის მინისტრი პაატა სალია
- განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე
- მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი.
„დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრებიც, როგორც სხვადასხვა სახელმწიფოების ლიდერებთან, ისე ბიზნესწრეების წარმომადგენლებთან“, - განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა.
ფორუმი