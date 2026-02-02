Accessibility links

კობახიძე საამიროებში გაემგზავრა - ბოლო 13 თვეში მეოთხედ

ირაკლი კობახიძეს აეროპორტში საამიროების მინისტრთა კაბინეტის გენერალური მდივანი მარიამ ალ ჰამადი დახვდა.
ირაკლი კობახიძეს აეროპორტში საამიროების მინისტრთა კაბინეტის გენერალური მდივანი მარიამ ალ ჰამადი დახვდა.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე ორ თებერვალს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გაემგზავრა. ბოლო 13 თვის განმავლობაში ეს მისი მეოთხე ვიზიტია საამიროებში.

ამჯერად ის დუბაის ეწვია - ერთი წლის თავზე აბუ-დაბიში $6-მილიარდიანი „მულტიფუნქციური დეველოპერული პროექტის“ შესახებ მემორანდუმის გაფორმებიდან.

„სიტყვით გამოვალ მსოფლიო მთავრობათა სამიტზე, ასევე, მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაზე, რომლის მთავარი თემაა ინვესტიციების მომავალი“, - წერს იგი.

  • „იგლ ჰილსის“ ინვესტიციები ჯერჯერობით საქსტატის მონაცემებში არ ასახულა;
  • საამიროები არ შედის საქართველოს უმსხილესი ინვესტორი ქვეყნების ათეულშიც კი - 2025 წლის იანვარი-სექტემბრის მონაცემებით;
  • მესამე კვარტალში პირველ ადგილზე აშშ-ია 93.5 მლნ აშშ დოლარით.
  • 2024 წელს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან 36.14 მილიონი აშშ დოლარი შემოვიდა პირდაპირი ინვესტიციების სახით.
  • ინვესტიციების ჯამური მოცულობა სამ კვარტალში 1.296 მლრ აშშ დოლარს აღწევს.

წინა ვიზიტები

ახლანდელი ვიზიტის მიზანია მონაწილეობის მიღება „მსოფლიო მთავრობათა სამიტში“, რომელიც დუბაიში 3-5 თებერვალს იმართება.

წინა სამი ვიზიტის თარიღები კი ასეთია:

  • 2026 წლის 14 იანვარი - შეხვდა პრეზიდენტ შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანს; ისაუბრა „იგლ ჰილსის“ დაანონსებულ 6.6-მილიარდიან ინვესტიციასა და „თბილისის მშრალ პორტზე“.
  • 2025 წლის 11-13 თებერვალი - დელეგაციასთან ერთად მაშინაც „მსოფლიო მთავრობათა სამიტში“ მიიღო მონაწილეობა; შეხვდა ვიცე-პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და დუბაის მმართველს, შეიხ მოჰამედ ბინ რაშიდ ალ მაქტუმს და სხვა ლიდერებს;
  • 2025 წლის 27 იანვარი - შეხვდა პრეზიდენტ ალ ნაჰიანს. სწორედ ამ ვიზიტისას დაანონსდა Eagle Hills-ისა და Emaar Properties-ის დეველოპერული პროექტი.

2025 წელს კობახიძე სამჯერ შეხვდა ალ-ნაიანს. საამიროების პრეზიდენტი თავად საქართველოში 2025 წლის სექტემბერში იმყოფებოდა. ის „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილსაც შეხვდა.

ვინ არიან დელეგაციაში

ამჟამიდენლი ვიზიტისას ირაკლი კობახიძეს თან ახლავს:

  • ვიცე-პრემიერი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი
  • საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი
  • იუსტიციის მინისტრი პაატა სალია
  • განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე
  • მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი.

„დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრებიც, როგორც სხვადასხვა სახელმწიფოების ლიდერებთან, ისე ბიზნესწრეების წარმომადგენლებთან“, - განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა.

ფორუმი

