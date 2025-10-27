40 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლაშა ბასლანძე, „ქართულ ოცნებასთან“ დაახლოებული ბიზნესმენი

ჯერჯერობით დაუზუსტებელია, რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი.
ფეისბუკზე მას ბოლოს 27 ოქტომბერს, ღამის 3 საათისთვის აქვს გამოქვეყნებული ფოტოები იტალიიდან, ტოსკანიდან, ქალაქ მონტეპულჩანოდან.
სოხუმში დაბადებული ლაშა ბასლანძე თბილისში ცხოვრობდა.
მას დარჩა 20 და 9 წლის შვილები და მეუღლე, მომღერალი სალომე ბაკურაძე.
ლაშა ბასლანძე ცნობილი იყო თავისი პოლიტიკური შეხედულებებით - ის „ქართული ოცნების“ აქტიური მხარდამჭერი იყო. ხშირად იღებდა ფოტოებს მმართველი პარტიის ლიდერებთან.
„ქართული ოცნების“ მხარდაჭერასთან ერთად, უპირისპირდებოდა ოპოზიციურ ძალებს, რომელთაც „უსამშობლოებს“ უწოდებდა და არ ერიდებოდა საჯაროდ მათ შეურაცხყოფას არანორმატიული ლექსიკით.
სამეწარმეო რეესტრში ბასლანძის სახელზე სამი კომპანიაა რეგისტრირებული: „რესტორანი ქვევრი“, „ქვევრი ბათუმი“ და „ბრენდბუქი“.
„ქვევრის“ და ამ რესტორანთან დაკავშირებული ბიზნესდავის გამო მოექცა იგი მედიის ყურადღების ცენტრში 2025 წლის სექტემბერში. 7 სექტემბერს, გვიან ღამით, ბელიაშვილის ქუჩაზე მდებარე რესტორანში დაპირისპირება იყო - გაისმა გასროლის ხმაც.
ბასლანძის განმარტებით, მას ბიზნესპარტნიორთან მოუვიდა კონფლიქტი. ამის გამო პოლიციაშიც იმყოფებოდა გამოკითხვაზე.
- მისი ბიზნესპარტნიორისა და ამ შემთხვევაში მეტოქის, შალვა ტიბუას ადვოკატის თანახმად, „ქვევრი“ მას ეკუთვნოდა, ბასლანძე კი იყო მოიჯარე, რომელმაც ვერ შეასრულა ვალდებულებები;
- სასამართლოს გადაწყვეტილებით, „ქვევრი“ ბასლანძის მმართველობაში გადავიდა, 1 ოქტომბერს კი რესტორანში მივიდნენ პოლიცია, აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები და ბასლანძე; სამეწარმეო რეესტრის ბოლო, 26 სექტემბრის ამონაწერით, ბასლანძე მფლობელად ფიქსირდება.
- „ძალიან გასაოცარია ეს ამბავი“, - ასე შეაფასა ადვოკატმა მოსამართლის გადაწყვეტილება.
