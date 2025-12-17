ახალი წლიდან დენის ტარიფი გაიზრდება, „მცირედით“ გაიზრდება გაზის გადასახადიც

სემეკი ელექტროენერგიის ახალ სამომხმარებლო ტარიფებს 29 დეკემბრის სხდომის შემდეგ გამოაცხადებს.
„ბუნებრივი აირის [გაზის] ტარიფების ზრდის მოლოდინი და წინაპირობები ამ ეტაპისთვის არ არსებობს, შესაძლოა, ძალიან მინიმალური კორექტირება იყოს“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ დღეს, 17 დეკემბერს მედიაცენტრ „მთავარში“.
თუმცა დაადასტურა, რომ „ზრდა შეეხება ელექტროენერგიის ტარიფებს“.
მას ჯერ არ დაუსახელებია კონკრეტული ციფრი და ზრდის პროცენტი, - თქვა, რომ ამის დასახელება გაუჭირდება.
ნარმანიამ ასევე თქვა, რომ სემეკს ბოლო 2 წლის განმავლობაში 3 თეთრით ჰქონდა შემცირებული სამომხმარებლო ტარიფები.
სემეკის თავმჯდომარის თქმითვე, წყლის ტარიფის ზრდა არ განიხილება.
ამჟამად, სემეკის საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ტარიფებია ასეა განსაზღვრული „ენერგო პრო ჯორჯიასა“ და „თელმიკოსთვის“:
სს ეპ ჯორჯია მიწოდება
|უნივერსალური მიმწოდებლის მომხმარებელთა ტარიფები, (დღგ-ის ჩათვლით)
|საფეხური
|თეთრი/კვტ.სთ
|3,3-6-10 კილოვოლტი (საყოფაცხოვრებო)
|27.880
|220/380 ვოლტი (მცირე საწარმოები)
|28.961
|0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო)
|14.731
|101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო)
|18.708
|301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო)
|23.227
თელმიკო - „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“
|უნივერსალური მიმწოდებლის მომხმარებელთა ტარიფები, (დღგ-ს ჩათვლით
|საფეხური
|თეთრი/კვტ.სთ
|3,3-6-10 კილოვოლტი (საყოფაცხოვრებო)
|26.647
|220/380 ვოლტი (მცირე საწარმოები)
|29.932
|0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო)
|15.041
|101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო)
|19.053
|301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო)
|23.537
ფორუმი