ოპოზიციის ალიანსი იწყებს კამპანიას „საქართველო იმსახურებს უკეთესს“

„ვიწყებთ კამპანიას მთელი საქართველოს მასშტაბით „საქართველო იმსახურებს უკეთესს“. ეს კამპანია უნდა დავამთავროთ ახალი დემოკრატიული არჩევნებით და სანაგვეზე უნდა გავუშვათ ბიძინა ივანიშვილი და მისი სამარცხვინო, ანტიქართული რეჟიმი“, - თქვა სიტყვით გამოსვლის დროს ნიკა გვარამიამ - ალიანსში შემავალი ერთ-ერთი პარტიის „კოალიცია ცვლილებისთვის“ თანათავმჯდომარემ.
მან დემონსტრაციაზე შეკრებილ მოქალაქეებს მიმართა, ოპოზიციის მიმართ საკუთარი მოთხოვნები ჩაწერონ ვიდეომართვაში და სოციალური ქსელით გაავრცელონ. მისი სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საქართველოს ჰიმნი გაჟღერდა, დემონსტრანტებმა კი დაშლა დაიწყეს.
დღეს, 26 მაისს, ოპოზიციის ალიანსმა, პოლიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, პარლამენტთან დემონსტრაციისთვის საჭირო ატრიბუტების მიტანა შეძლო.
მსვლელობა ზუსტად 20:00 საათზე დაიძრა დედაქალაქში, ილია ჭავჭავაძის #1-დან, სადაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მდებარეობს. რამდენიმე წუთში, მელიქიშვილის გამზირზე გადანაცვლების შემდეგ კი პეტრიაშვილის ქუჩიდან სატვირთო ავტომობილი ჩამოიყვანეს, რომელზედ დინამიკები და გენერატორი იდო.
მსვლელობის დაწყებამდე დაახლოებით ერთი საათით ადრე კი პარლამენტთან პოლიცია გამოჩნდა - პოლიციელების ნაწილი პარლამენტის ჭიშკრის მიღმა იყო, ნაწილი კი, რომელსაც სახეები ჰქონდათ დაფარული რკინის ჭიშკრებს ამაგრებდნენ.
ოპოზიციამ რუსთაველზე აქციისთვის საჭირო ატრიბუტების მიტანა 15:00 საათისთვისაც სცადა. მაშინ მათ პოლიციამ ხელი შეუშალა.
„მანქანა ჩამოგვართვეს, სადაც იყო გახმოვანება. მოვიდნენ ეს ადამიანები [პოლიციის წარმომადგენლები] და ევაკუატორით წაიყვანეს“, - თქვა ალიანსის ერთ-ერთი წევრი პარტიის, „ახლის“ წარმომადგენელმა გიორგი პატარაიამ.
24 მაისს გახდა ცნობილი, რომ დამოუკიდებლობის დღეს, 26 მაისს, დედაქალაქში გასამართ დემონსტრაციასთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა ალიანსმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღო. ოფიციალური განმარტების მიხედვით, მიზეზი ტექნიკური დეტალები გახდა.
შსს-ს პრესსამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ წერილი არ იყო კანონით დადგენილი წესით დაწერილი.
შსს-ს უარამდე, ალიანსმა უარი თბილისის მერიიდან მიიღო - ოპოზიცია ითხოვდა, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას სცენის მოსაწყობად თანხმობა მიეცა.
თბილისის მერიის პრესსამსახურის ცნობით, 26 მაისს დაგეგმილი ოფიციალური ღონისძიებების გამო ქუჩების ნაწილი უნდა გადაკეტილიყო, რაც გამოიწვევდა სხვა ქუჩების დატვირთვას. ამ მიზეზით, მათ პარლამენტთან „რაიმე სახის კონსტრუქციების (მათ შორის სცენის) მოწყობა დაუშვებლად“ მიაჩნდათ.
ფორუმი