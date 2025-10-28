რას ამბობენ რიცხვები 4 ოქტომბრის საქმეზე?

რა მოხდა 4 ოქტომბერს
4 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებს ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების დიდმა ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა და ხელისუფლების "მშვიდობიანი დამხობის" მოწოდებით, თბილისში თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბა. ხალხმრავალი საპროტესტო აქციიდან დემონსტრანტთა მცირე ჯგუფის მცდელობა "გადაებარებინათ პრეზიდენტის სასახლის გასაღები", ათონელის რეზიდენციის "ჯებირების" გარღვევით და სპეცრაზმთან დაპირისპირებით დასრულდა.
გამოძიება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისაკენ მოწოდების, ნივთის დაზიანება ან განადგურების, სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირების და ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობის მუხლებით დაიწყო.
ამ საქმეზე 4 ოქტომბრიდან მალევე პროკურატურამ 62 ადამიანს წაუყენა ბრალი. მათ შორი ე.წ. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრებს: პაატა ბურჭულაძეს, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძეს, პაატა მანჯგალაძეს, ლაშა ბერიძესა და გდდ-ს ყოფილ მაღალჩინოსანს, ირაკლი შაიშმელაშვილს, რომელსაც პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს.
პროკურატურა მათ ორგანიზატორებად განიხილავს, დანარჩენებს - მონაწილეებად. უწყება იძიებს ხელისუფლების დამხობის, ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობის, სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისა და ნივთის დაზიანების საქმეს.
62 დაკავებულიდან უმრავლესობას სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობისა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდებას უყენებენ. ყველა მათგანს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
დაკავებულთაგან 10 ადამიანს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა ედება ბრალად.
მხოლოდ ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაშია ბრალდებული და 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება გერმანიიდან საქართველოში პროტესტის მხარდასაჭერად ჩამოსულ ნანუ სანდერს და მე-10 მოწვევის პარლამენტის დეპუტატს, პარტია „სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრს პაატა მანჯგალაძეს.
არცერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს.
4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებულები მთელი საქართველოდან არიან. მათგან ყველაზე ბევრი თბილისში ცხოვრობს, არიან დაკავებულები სამეგრელოდან, აჭარიდან, მცხეთა-მთიანეთიდან, კახეთიდან, გურიიდან და იმერეთიდან.
ბრალდებულების უმრავლესობა, 40 წელს ზევითაა. მათგან ნაწილი 80 წლამდე ასაკობრივ ჩარჩოში მოხვდა. დაკავებულებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა 20 წლისაა.
62 დაკავებულიდან უმრავლესობას უმაღლესი განათლება აქვს. 26-სს აქვს დასრულებული მხოლოდ საშუალო სკოლა. დაკავებულებს შორისაა ორი აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტი და ერთი, რომელსაც სტატუსი შეჩერებული აქვს.
დაკავებულებიდან 15 ადამიანია უმუშევარი, დანარჩენები ან დასაქმებულები არიან ან თვითდასაქმებულები. თვითდასაქმებულებს შორის მოხვდნენ ისეთები, რომლებიც ყოველდღიურ შემოსავალზე არიან დამოკიდებულები ან რეგიონში მიწას ამუშავებენ.
„4 ოქტომბრის საქმეზე“ ბრალდებულებს შორის არიან მოქანდაკე, აქტივისტი, მარკეტინგის მენეჯერი, პოლიტიკოსი, ხელოსანი, ეკონომისტი, ბარმენი, მზარეული, ჯარისკაცი, ყოფილი პოლიციელი. ყველაზე ხშირად შემოსავლის წყაროდ ხელობას, ტაქსაობას და მშენებლობას ასახელებენ.
დაკავებულებს შორის აღმოჩნდა ორი ქალი. ერთ-ერთი მათგანი გერმანიიდან საქართველოში პროტესტის მხარდასაჭერად ჩამოსული ნანუ სანდერსია.
„4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე“ ბრალდებულები ღიად ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანები არიან, თუმცა მათგან მხოლოდ ცხრა წარმოადგენს პოლიტიკურ პარტიას, ერთგვაროვნად - „ნაციონალურ მოძრაობას“.
62 ბრალდებულს შორის არიან სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონენი და დევნილები. სტატუსის ქონა/არქონის მიუხედავად ბრალდებულების უმრავლესობამ მძიმე სოციალურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ისაუბრა.
22 დაკავებულს არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს, ზოგიერთს - ორიც. მათ სასამართლოზე თქვეს, რომ ოჯახის ერთადერთი მარჩენლები არიან. მარტოხელა მამაა ლაშა ივანაძე. ევა შაშვიაშვილს კი 24 წლის შშმ პირის სტატუსის მქონე შვილი ჰყავს, რომელიც სტაციონარში მკურნალობს. ევა გირაოთი არ გაათავისუფლეს.
მართალია, ბრალდებულების ოჯახის წევრები მათი დაცვის ქვეშ მყოფების მძიმე სოციალურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ჩიოდნენ, თუმცა სასამართლომ მხოლოდ სამ შემთხვევაში გამოიყენა გირაო. 59 ადამიანს კი აღკვეთის ღონისძიების ყველაზე მკაცრი ფორმა პატიმრობა შეუფარდა.
საპატიმრო გირაოთი გაშვებულებს შორისაა ცნობილი ექიმი-პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი, მეორე - მარიამ მეყანწიშვილია, რომელსაც ბრალად ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება დასდეს. ის მარტოხელა დედაა და არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს. კანონი კი დედებს 12 წლამდე შვილებით პატიმრობისგან იცავს. მესამე - ია დარახველიძეა. მას ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს.
აღკვეთის ღონისძიების სხდომები განიხილეს მოსამართლეებმა: არსენ კალატოზიშვილმა, ფიქრია სიქტურაშვილმა, ევა ბარბაქაძემ, ვალერიან ბუგიანიშვილმა, მზია გარშაულიშვილმა, ლელა მარიდაშვილმა, ლელა კალიჩენკომ.
პროკურატურაში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება. ეს ნიშნავს, რომ დაკავებულების რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს.
