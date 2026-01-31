აშშ-ს ვიზა - როგორ შეამოწმოთ გაუვიდა თუ არა ვადა დოკუმენტს?

ვის ეხება ეს ინფორმაცია?
აშშ-ში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც ამერიკის ვიზა აქვთ.
როგორ შეამოწმოთ რამდენ ხანს შეგიძლიათ დაჩენა თქვენი ვიზით
შედიხართ ამ ბმულზე: ეთანხმებით „Terms of Service“ (ქართ: მომსახურების პირობები). საიტი გადაგიყვანთ აპლიკაციაზე, სადაც თქვენი მონაცემები უნდა შეიყვანოთ. აპლიკაციის შევსების შემდეგ მიიღებთ პასუხს.
რაზეა დამოკიდებული დარჩენის ხანგრძლივობა
საერთაშორისო ვიზიტორისთვის დარჩენის ვადას განსაზღვრავს საიმიგრაციო ოფიცერი აშშ-ში ჩასვლისას. ეს არ არის დამოკიდებული თქვენი B1/B2 ვიზიტორის ვიზის ვადის გასვლის თარიღზე. იმისთვის, რომ გაიგოთ, რამდენ ხანს გაქვთ აშშ-ში დარჩენის უფლება, შეამოწმეთ თქვენს I-94 ფორმაზე მითითებული „Admit Until“ თარიღი.
რას ნიშნავს ვიზაზე ვადის გადაცილება (Overstay)?
როდესაც ადამიანი რჩება შეერთებულ შტატებში იმ თარიღზე მეტ ხანს, რომელიც მითითებულია მის ფორმა I-94-ზე (ჩასვლა/გამგზავრების ფორმა).
ფორმა I-94-ზე მითითებული თარიღი არის ამერიკაში კანონით დაშვებული ყოფნის ბოლო ვადა – ამერიკაში ყოფნის ვადა არ არის ის თარიღი, რომელიც მითითებულია თქვენს ვიზაზე.
რა შეიძლება მოჰყვება ვიზის ვადის გადაცილებას?
ვიზის გაუქმება და შესაძლოა დეპორტაციაც. უარეს შემთხვევაში შესაძლოა აშშ-ში ხელახლა შესვლაც აგეკრძალოთ და თქვენს წინააღმდეგ სამართლებლივი დევნა დაიწყოს.
