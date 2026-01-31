Accessibility links

აშშ-ს ვიზა - როგორ შეამოწმოთ გაუვიდა თუ არა ვადა დოკუმენტს?

სულ უფრო მკაცრდება ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო პოლიტიკა. ამერიკაში არალეგალურად დარჩენის თავიდან ასაცილებლად, აშშ-ის საელჩო თბილისში აშშ-ში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს უკავშირდება და აწვდის ინფორმაციას, როგორ გადაამოწმონ ჯერაც ვარგისია თუ არა მათი ვიზა.

ვის ეხება ეს ინფორმაცია?

აშშ-ში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც ამერიკის ვიზა აქვთ.

როგორ შეამოწმოთ რამდენ ხანს შეგიძლიათ დაჩენა თქვენი ვიზით

შედიხართ ამ ბმულზე: ეთანხმებით „Terms of Service“ (ქართ: მომსახურების პირობები). საიტი გადაგიყვანთ აპლიკაციაზე, სადაც თქვენი მონაცემები უნდა შეიყვანოთ. აპლიკაციის შევსების შემდეგ მიიღებთ პასუხს.

რაზეა დამოკიდებული დარჩენის ხანგრძლივობა

საერთაშორისო ვიზიტორისთვის დარჩენის ვადას განსაზღვრავს საიმიგრაციო ოფიცერი აშშ-ში ჩასვლისას. ეს არ არის დამოკიდებული თქვენი B1/B2 ვიზიტორის ვიზის ვადის გასვლის თარიღზე. იმისთვის, რომ გაიგოთ, რამდენ ხანს გაქვთ აშშ-ში დარჩენის უფლება, შეამოწმეთ თქვენს I-94 ფორმაზე მითითებული „Admit Until“ თარიღი.

რას ნიშნავს ვიზაზე ვადის გადაცილება (Overstay)?

როდესაც ადამიანი რჩება შეერთებულ შტატებში იმ თარიღზე მეტ ხანს, რომელიც მითითებულია მის ფორმა I-94-ზე (ჩასვლა/გამგზავრების ფორმა).

ფორმა I-94-ზე მითითებული თარიღი არის ამერიკაში კანონით დაშვებული ყოფნის ბოლო ვადა – ამერიკაში ყოფნის ვადა არ არის ის თარიღი, რომელიც მითითებულია თქვენს ვიზაზე.

რა შეიძლება მოჰყვება ვიზის ვადის გადაცილებას?

ვიზის გაუქმება და შესაძლოა დეპორტაციაც. უარეს შემთხვევაში შესაძლოა აშშ-ში ხელახლა შესვლაც აგეკრძალოთ და თქვენს წინააღმდეგ სამართლებლივი დევნა დაიწყოს.

    თეა თოფურია

    თეა თოფურია

რადიო თავისუფლებაში მუშაობს 2012 წლიდან. აშუქებს როგორც მიმდინარე მოვლენებს, ასევე საკითხებს ახლო წარსულიდან. არის ათამდე პროზაული და პოეტური კრებულის ავტორი.

