ბუდანოვი, მალიუკი, შმიგალი და სხვა... - რას "ერჩის" ზელენსკი თავის კადრებს?

უკრაინაში მიმდინარეობს მასშტაბური საკადრო როტაცია და ხელისუფლების გადატვირთვა, რომელსაც პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ახორციელებს, განსაკუთრებით ე.წ. ძალოვან ბლოკში. ზელენსკის თქმით, საკადრო გადაადგილების მიზანია სამშვიდობო მოლაპარაკებების ამჟამინდელ საკვანძო ეტაპზე უკრაინის მხარისა და მისი პოზიციების გაძლიერება. თუმცა, როგორც ექსპერტები შენიშნავენ, ეს მხოლოდ საკითხის ერთი მხარეა. მათი ვარაუდით, ხორციელდება შიდაპოლიტიკური შინაარსის მქონე საკადრო გადაადგილებები, რომლებიც შესაძლოა, პირდაპირ იყოს დაკავშირებული არჩევნებთან.
2026 წლის დადგომასთან ერთად, უკრაინაში აქტიური საკადრო როტაციის პროცესი დაიწყო.
კირილო ბუდანოვი, ვასილ მალიუკი, მიხაილ ფედოროვი, დენის შმიგალი და სერგეი კისლიცა - ყველა მათგანი პრეზიდენტ ზელენსკის გუნდის გამოცდილი წევრია, რომლებმაც მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს მათთვის ჩაბარებულ თანამდებობებზე, თუმცა, 2026 წლის 2 იანვარს გამოცხადებული გადაწყვეტილების თანახმად, ვოლოდიმირ ზელენსკის ისინი სხვა თანამდებობებზე გადაიყვანა.
მასშტაბური ცვლილებები დაიწყო გენერალ კირილო ბუდანოვით, რომელიც თავისი 40 წლის იუბილეს წინა დღეს თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს (ГУР) უფროსის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელად დანიშნეს. ექსპერტთა შეფასებით, ბუდანოვმა სახელი გაითქვა აგრესორი სახელმწიფოს, რუსეთის წინააღმდეგ განხორციელებული ბრწყინვალე ოპერაციებით.
„გავაგრძელებ უკრაინის სამსახურში ყოფნას. პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის თანამდებობას მივიჩნევ ქვეყნის წინაშე პასუხისმგებლობის კიდევ ერთ ეტაპად“, - დაწერა კირილო ბუდანოვმა სოციალურ მედიაში.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბუდანოვის შემცვლელად - ГУР-ის უფროსად - საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსი, ოლეგ ივაშჩენკო დანიშნა.
უკრაინის პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრის პორტფელი ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრსა და ვიცე-პრემიერს, მიხაილო ფედოროვს შესთავაზა. არგუმენტად დასახელდა „უკრაინის შეიარაღებული ძალების ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გაზრდა“, კერძოდ, დრონების მიმართულებით.
დენის შმიგალი კი, რომელიც უკრაინის თავდაცვის მინისტრობიდან გაათავისუფლეს, უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრისა და პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე გადაიყვანეს.
სპეციალისტების შეფასებით, უკრაინაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით ენერგეტიკის სამინისტრო და ენერგეტიკის სექტორი მნიშვნელოვანი სფეროა, სულ ცოტა, ორი ფაქტორის გამო:
უკრაინის ენერგეტიკული ობიექტები მუდმივად იბომბება, რაც ელექტროენერგიის გათიშვებს იწვევს
უკრაინის ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრის ჰერმან გალუშჩენკოს გვარი ფიგურირებს ენერგოატომთან დაკავშირებულ კორუფციულ სქემებში
„შეუცვლელი შმიგალი“
უკრაინაში უმაღლესი თანამდებობის პირთა ამ როტაციაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 50 წლის დენის შმიგალს.
დენის შმიგალი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას ექვს თვეზე ნაკლები ხნის განმავლობაში იკავებდა. პარლამენტმა მისი კანდიდატურა 2025 წლის ივლისის შუა რიცხვებში დაამტკიცა. შმიგალი ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე შეცვლის გერმან გალუშჩენკოს, რომელიც გასული წლის ბოლოს გაათავისუფლებს კორუფციული სკანდალის გამო.
დენის შმიგალი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ხუთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (2020-2025 წწ) მსახურობდა. საერთოდაც, ის დამოუკიდებელი უკრაინის ისტორიაში ყველაზე სტაჟიანი პრემიერ-მინისტრია.
როგორც ექსპერტები ამბობენ, დენის შმიგალი სრულად აწყობს პრეზიდენტ ზელენსკის, რადგან, როგორც ამბობენ, მან „იცის თავისი ადგილი“, არ არის საჯარო აქტივობების მოყვარული, იშვიათად იძლევა ინტერვიუებს ან განცხადებებს მედიაში, არ ცდილობს თავის გამოჩენას, თითქოს არც აქვს საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები, არ მონაწილეობს პოლიტიკურ კონკურენციაში, თუმცა ამავდროულად ძალიან ეფექტიანი მენეჯერია.
უსაფრთხოების სამსახურის (СБУ) ხელმძღვანელი
ექსპერტები ასევე ამახვილებენ ყურადღებას უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის, ვასილ მალიუკის გადადგომაზე. 5 იანვარს СБУ-ს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მალიუკმა საკუთარი სურვილით დაწერა გადადგომის პატაკი.
როგორც ექსპერტები შენიშნავენ, სწორედ მალიუკის სახელთან ასოცირდება წარმატებული ოპერაციები რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და სამხედრო ობიექტებზე, მათ შორის საჰაერო და საზღვაო დრონებით. სწორედ СБУ - უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური იდგა როგორც ქერჩის ხიდის აფეთქების, ასევე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის მესამედის განადგურებისა და რუსული „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერებზე იერიშის მიტანის უკან.
და ბოლოს, სპეცოპერაცია „Павутина” („აბლაბუდა“), როდესაც დრონებმა რუსეთის სტრატეგიული ბომბდამშენების დაახლოებით მესამედი გაანადგურეს.
ექსპერტების თქმით, სწორედ ვასილ მალიუკმა გაიყვანა СБУ მსოფლიოს უძლიერეს საიდუმლო სამსახურთა რიგებში, ბრიტანული MI-6-ის, ამერიკული ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს (CIA) ან ისრაელის მოსადის (Mossad) დონეზე.
„ბატონი მალიუკის მუშაობის მიმართ პატივისცემით. დიდი მადლობა, რომ შეძელით СБУ-ს გადაქცევა იმაზე ბევრად მეტად, ვიდრე უბრალოდ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაა. და ეს ისე გააკეთეთ, რომ მთელმა მსოფლიომ დააფასა. მიმაჩნია, რომ ეს გათავისუფლება შეუსაბამოა, თუნდა იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, რომ თუ ახლა შემთხვევით რაიმე სახის fuck up მოხდება СБУ-თან დაკავშირებით, ხალხის თვალში სწორედ ზელენსკი და ერმაკი იქნებიან ამის მიზეზი“, - დაწერა Facebook-ზე უკრაინელმა ვოლონტიორმა და ბლოგერმა ოლექსანდრ კარპიუკმა (Serg Marco ).
ვასილ მალიუკის გადადგომას გამოეხმაურნენ როგორც სამხედრო მეთაურები, ასევე მნიშვნელოვანი სამოქალაქო პირები.
უკრაინის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული ძალების მეთაურმა, გენერალ-მაიორმა მიხაილო დრაპატიიმ, Facebook-ის საკუთარ პოსტში დაწერა:
„ვასილ მალიუკის ხელმძღვანელობით უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს დღეს ხელშესახები გავლენა აქვს ჩვენი თავდაცვის სტაბილურობაზე. ამის შესახებ საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა: ომის დროს ჩამოყალიბებული უდიდესი დაჯგუფების მეთაურობისას, მე მუდმივად ვურთიერთობდი СБУ-სთან მტრის კრიტიკული ობიექტების განადგურების, კიბერსივრცისა და საინფორმაციო სფეროს საკითხებში... სისტემურობა, წონასწორობა, მიზანსწრაფვა, გუნდური მიდგომა და მკაფიო ფოკუსირება შედეგებზე - ეს ის თვისებებია, რაც უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელს ეფექტიანს ხდის მის ამჟამინდელ პოზიციაზე. ომი სწრაფად მიუჩენს ხოლმე ყველაფერს თავის ადგილს. ამ გაგებით, ვასილ მალიუკი ზუსტად იქ არის, სადაც უნდა იყოს“.
„დიდი პატივისცემა ვასილ მალიუკს. СБУ-ს არსებობის მანძილზე, ის, გაზვიადების გარეშე, საუკეთესო ხელმძღვანელია. მისი გადადგომა, დიდი შეცდომაა“, - დაწერა Telegram-ზე ვოლონტიორმა სერგი სტერნენკომ.
„ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები მალიუკის მოხსნას, რადგან უკრაინაში ომის პირობებში СБУ-ს ხელმძღვანელობისთვის უფრო შესაფერისი ადამიანი ჰორიზონტზე არ ჩანს. მალიუკი უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ყველაზე ოპტიმალური ხელმძღვანელია“, - ამბობს პოლიტოლოგი ოლეგ სააკიანი.
თავად ვასილ მალიუკმა განაცხადა, რომ რჩება უშიშროების სისტემაში, რათა განახორციელოს „მსოფლიო დონის ისეთი ასიმეტრიული სპეცოპერაციები, რომლებიც მტერს მაქსიმალურ ზიანს მიყენებენ“.
უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შესრულება დაევალა ევგენი ხმარას - СБУ-ს სპეციალური ოპერაციების ცენტრ „A“-ს ხელმძღვანელს.
„რაც შეეხება უსაფრთხოების სექტორს და მთელ სამართალდამცავ სისტემას, მე პირადად გავაკონტროლებ ყველა ხელმძღვანელის როტაციას", - განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, - "ზოგიერთი მათგანი ძალიან დიდი ხანია თანამდებობაზე. ვადასტურებ ყველას მიმართ დიდ პატივისცემას, ჩვენ ერთ გუნდად ვრჩებით. ადამიანების უმეტესობა სხვა მაღალ თანამდებობებზე იმუშავებს, მაგრამ ჩანაცვლებები და როტაციები აუცილებლად მოხდება“.
უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მთავრობასა და ე.წ. ძალოვან სტრუქტურებში საკადრო გადაადგილებები იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება, შემდეგ კი მისი ძალისხმევა მიმართული იქნება უკრაინის შეიარაღებული ძალებისკენ.
როტაციის მიზეზები
ექსპერტთა შეფასებით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ზელენსკი მნიშვნელოვან საკადრო გადაწყვეტილებას იღებს. მან ადრეც რამდენჯერმე სცადა თავის გარშემო არსებული ძალაუფლების სტრუქტურის გადაკეთება, თუმცა აქამდე ცვლილებების მასშტაბი ბევრად მოკრძალებული იყო. ახლა კი ზელენსკიმ მასშტაბური ნაბიჯების გადადგმა გადაწყვიტა.
ანალიტიკოსები მასშტაბური როტაციის რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. პირველ რიგში, და ეს თავად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, კირილო ბუდანოვის პრეზიდენტის ოფისში გადაყვანა, ისევე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის სერგეი კისლიცას დანიშვნა ბიდანოვის მოადგილედ, მიზნად ისახავს მოლაპარაკებებში უკრაინის გუნდის გაძლიერებას. სწორედ ეს ადამიანები (ასევე ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი, რუსტემ უმეროვი) აწარმოებენ მოლაპარაკებებს ამერიკელებთან და ევროპელებთან სამშვიდობო შეთანხმების ტექსტთან დაკავშირებით.
ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ ეს საკადრო როტაციები - განსაკუთრებით მის ადმინისტრაციაში - იმ შემთხვევაშიც საჭიროა, თუკი მიმდინარე სამშვიდობო ძალისხმევა წარუმატებელი იქნება, რადგან აუცილებელია „გეგმა B“-ს ქონა იმ შემთხვევისთვის, თუ ომი დიდხანს გაგრძელდება.
თავად უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კადრების განახლება დაკავშირებულია ომის დასრულებაზე უკრაინისა და დასავლელი პარტნიორების (აშშ, ევროკავშირი) მოლაპარაკებებთან:
„ჩვენს ქვეყანას ორი გზა აქვს. პირველი - ნაკლებად მტკივნეული, მშვიდობიანი და დიპლომატიური, რაც ჩემი პრიორიტეტიცაა, რადგან ჩვენ გვსურს ომის დასრულება. ჩვენ დიპლომატიას მივმართავთ და გვესმის, რომ შედეგის მიღწევასთან ძალიან ახლოს ვართ. მაგრამ თუ რუსეთი ამ პროცესს დაბლოკავს და ჩვენი პარტნიორები ვერ აიძულებენ მას ომის შეჩერებას, დაგვრჩება მეორე გზა - თავის დაცვა. ასეთ შემთხვევაში, დაგვჭირდება ახალი ძალები, ამიტომ პარალელურად, ყოველი შემთხვევისთვის, ვიწყებ ყველა სტრუქტურის გადატვირთვას, ყოველი შემთხვევისთვის“, - განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 3 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე.
„როგორც ჩანს, პრეზიდენტი აცნობიერებს, რომ მოლაპარაკებების პროცესმა სწრაფი შედეგები ვერ გამოიღო. ეს საკადრო პროცესები კი, რომლებიც მუხრუჭდებოდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მწიფდებოდა, ახლა ერთბაშად განხორციელდა. ვხედავთ, რომ პრიორიტეტი მოლაპარაკებების პროცესი და თავდაცვაა. საკუთრივ, სწორედ ამ ნიშნით ხდება ეს საკადრო გადაადგილებები“, - ამბობს პოლიტოლოგი სააკიანი.
ალექსანდერ კრაევი, უკრაინული ანალიტიკური ცენტრის „პრიზმის“ ექსპერტი ჩრდილოეთ ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის საკითხებში „დოიჩე ველესთან“ (DW) საუბარში გამოთქვამს ვარაუდს, რომ საკადრო გადაადგილების მთავარი მოტივი ზელენსკის სურვილია, გააძლიეროს კონტროლი ე.წ. ძალოვან უწყებებზე გაჭიანურებული ომისა და სწრაფი არჩევნების პერსპექტივის არარსებობის ფონზე.
„ბუდანოვის პრეზიდენტის ოფისში გადაყვანა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მცდელობა, უფრო მეტად გააძლიეროს კონტროლი ძალოვან სექტორზე. თუ ომი გაგრძელდება, ხელისუფლებას მოუწევს არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიღება, ამას კი სჭირდება უნიფიცირებული ვერტიკალი. ამ თვალსაზრისით, ბუდანოვი შეიძლება სასარგებლო იყოს როგორც მოლაპარაკებებში, ასევე ომის გაგრძელების სცენარში“, - მიაჩნია ექსპერტს.
კიდევ ერთი შესაძლო მიზეზი - პოპულარული პირების გვერდით გაწევა, რათა პოლიტიკური დისკომფორტო არ შეექმნას პირადად პრეზიდენტ ზელენსკის.
„ქვეყნის ძალოვან ბლოკში ბოლო საკადრო გადაადგილებები, ისევე როგორც წინა ცვლილებები (გენერალ ზალუჟნის გადადგომა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის თანამდებობიდან), მიუთითებს პრეზიდენტ ზელენსკის შიშზე იმ ადამიანების ლიდერობის მიმართ, რომლებმაც თავიანთი ეფექტიანობა აჩვენეს ომის მსვლელობისას. გენერლებმა ზალუჟნიმ, ბუდანოვმა, მალიუკმა, რომლებიც უკრაინის გმირის ვარსკვლავს ატარებენ, ომში არა მხოლოდ გამოცდილება, არამედ საერთო სახალხო მხარდაჭერაც მიიღეს. მათ შესახებ ლეგენდები და სიმღერები იქმნება. ამ ტრიოს ხსენება ჩვენს მტრებს კანკალს აწყებინებს“, - დაწერა Facebook-ზე სერგი რუდენკომ, ცნობილმა ჟურნალისტმა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შესახებ მრავალ ენაზე გამოცემული ბიოგრაფიული წიგნის ავტორმა.
რუდენკოს თქმით, სამივე გენერალს (ზალუჟნი, ბუდანოვი, მალიუკი) დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა ანდრი ერმაკთან, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილ ხელმძღვანელთან, რომელიც კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო გადადგა თანამდებობიდან.
„სწორედ ის ცდილობდა ამ სამეულის გადაყენებას. მართალია თავად ანდრი ერმაკი უკვე გადადგა, მაგრამ, როგორც ჩანს, მისი სული კვლავ ტრიალებს პრეზიდენტის ოფისში. და სულაც არ არის ფაქტი, რომ გენერალი ბუდანოვი შეძლებს ერმაკის სულის განდევნას ბანკოვას ქუჩა N11-დან, სადაც პრეზიდენტის ოფისი მდებარეობს“, - მიაჩნია სერგი რუდენკოს.
თუმცა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ამჟამად არ განიხილავს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის, გენერალ ოლექსანდრ სირსკის შეცვლის საკითხს.
„რაც შეეხება გადატვირთვას, პროცესი შეეხება მინისტრთა კაბინეტს, სამართალდამცავ სისტემას, უსაფრთხოების სისტემას, თავდაცვის სამინისტროს და, რა თქმა უნდა, უკრაინის შეიარაღებული ძალებს. თუმცა ჩვენ ვსაუბრობთ თანდათანობით გადასადგმელ ნაბიჯებზე და არა იმაზე, რომ დღეს მზად ვართ მთავარსარდლის შესაცვლელად. დღეს მთავარსარდლის შეცვლა არ არის გათვალისწინებული“, - განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 3 იანვარს.
შესაძლო არჩევნების ფაქტორი
ექსპერტები საკადრო როტაციის მოტივებს შორის ასახელებენ შესაძლო საპრეზიდენტო არჩევნებს. მათი თქმით, ზუსტად არავინ იცის როდის შეიძლება გაიმართოს არჩევნები, რადგან ოთხი წელია, უკრაინაში მიმდინარეობს სრულმასშტაბიანი ომი. სავარაუდო ვადები მხოლოდ მას შემდეგ გამოჩნდება, როცა/თუ ხელი მოეწერება სამშვიდობო ან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას.
როგორც იურისტები განმარტავენ, ამ ეტაპზე, როცა ქვეყანაში საომარი მდგომარეობაა, მოქმედი კანონებით, არჩევნები ვერ ჩატარდება. უმაღლეს რადას შეუძლია კანონებში ცვლილებების შეტანა, თუმცა ამისთვის ცეცხლის შეწყვეტაა საჭირო. სწორედ ამის შემდეგ შეიძლება გაიმართოს ჯერ საპრეზიდენტო არჩევნები, შემდეგ კი - საპარლამენტო და ადგილობრივი.
„ეს არა მხოლოდ მართვის, არამედ გუნდის კრიზისიც არის, რადგან 3-4 მენეჯერიღა თუ დარჩა. სამინისტროებში ჩინოვნიკების ორომტრიალი გამოწვეულია არა სისტემური ცვლილებების ან რეფორმების, არამედ არჩევნების გამო“, - დაწერა სოციალურ ქსელში ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ირინა გერაშჩენკომ.
„იყაროს თუ არა კენჭი, ვფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ზელენსკი შედარებით გვიან მიიღებს, როდესაც არჩევნების რეალური კონტურები გამოიკვეთება. არჩევნებზე საუბარი, არჩევნების მომზადება - სულაც არ ნიშნავს არჩევნების ჩატარებას. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, აქვს თუ არა მას გამარჯვების რეალური შანსი“, - განუცხადა პოლიტოლოგმა ოლეგ სააკიანმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს.
პოლიტოლოგის თქმით, ლოგიკური იქნება იმის ვარაუდი, რომ ამ ეტაპზე ზელენსკი თავის გადაწყვეტილებას ღიად არ გაამხელს.
„ცხადია, რომ ზელენსკი თავის გადაწყვეტილებას ბოლომდე არ გაამხელს, არა იმიტომ, რომ მას კენჭისყრა სურს, არამედ იმიტომ, რომ როგორც კი, მაგალითად, ნათლად და კონკრეტულად იტყვის, რომ არ იყრის კენჭს, ის საკუთარი პოლიტიკური გუნდის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის „კოჭლ იხვად“ იქცევა“.
ამასობაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეხვდა ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებას, რომელიც 2025 წლის სექტემბერში გაათავისუფლა თანამდებობიდან და, რომელთანაც შემდგომი თანამშრომლობის საკითხი განიხილა.
„მოხარული ვარ, რომ დმიტრო უკრაინის გუნდშია. ჩვენ შევთანხმდით თანამშრომლობის სფეროების განსაზღვრაზე“, - დაწერა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ მედიაში.
ექსპერტების ვარაუდით, კულებას შესაძლოა საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსის თანამდებობა შესთავაზონ.
უკრაინელი პოლიტოლოგის ნიკოლაი დავიდიუკის თქმით, ზელენსკი კადრებთან მუშაობს თავისი სამსახიობო პროფესიის პარადიგმაში:
„ადამიანებს არ აგდებს სისტემიდან. მათ უყურებს, როგორც გარკვეული მსახიობებს, რომლებიც თავიანთ როლებს ასრულებენ. ახლა ის უბრალოდ უცვლის მათ როლებს, მსახიობები კი იგივე არიან. ერთი უწყებიდან მეორეში გადაყვანა არ არის საკადრო ცვლილება, ეს უფრო როლების შეცვლა“.