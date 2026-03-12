შესაძლოა განიხილონ საქართველოს საქმის ICC-სთვის გადაცემა - ეუთოს „მოსკოვის მექანიზმის“ ანგარიშის რეკომენდაცია

თბილისი პასუხად „ღრმა შეშფოთებას“ გამოხატავს და „კატეგორიულად უარყოფს ანგარიშში მოცემულ დასკვნებსა და რეკომენდაციებს“.
ანგარიში მოუწოდებს ხელისუფლებას, გააუქმოს ფაქტობრივად ყველა ის ცვლილება/კანონი, რასაც ადგილობრივი უფლებადამცველები რეპრესიულად მიიჩნევდნენ და მოუწოდებს, „დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლდნენ პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული პირები“.
ამასთან, იგი რომის წესდებაზე მითითებით მოუწოდებს წესდების ხელმომწერთ, განიხილონ საქართველოს საქმის გადაცემა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის (ICC).
ერთ-ერთი რეკომენდაციაა ასევე სტრასბურგის სასამართლოსთვის ევროპული ქვეყნების მიერ „სახელმწიფოთაშორისი განაცხადით“ მიმართვა ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით.
- ანგარიში აღწერს 2024 წლის შემდეგ განვითარებულ თითქმის ყველა მოვლენას ადამიანის უფლებების სფეროში, მათ შორის ბრალდებებს აქციების დაშლისას „ქიმიური აგენტის“ სავარაუდო გამოყენების შესახებ.
- დოკუმენტს თან ერთვის „ქართული ოცნების“ მთავრობის სხვადასხვა შტოს კომენტარები, სადაც ისინი მეტწილად ეწინააღმდეგებიან ანგარიშის მიგნებებსა და რეკომენდაციებს.
- ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ეუთოსა და ვენაში საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა, ალექსანდრე მაისურაძემ მთავრობის სახელით „ღრმა შეშფოთება“ გამოხატა ანგარიშის გამო.
- ალექსანდრე მაისურაძემ განაცხადა, რომ ანგარიში შეიცავს ისეთ რეკომენდაციებსაც, რომლებიც „სცდება „მოსკოვის მექანიზმის“ მანდატს“.
რა წერია ICC-ზე?
ანგარიში იწყება ავტორის რეკომენდაციებით როგორც საქართველოს ხელისუფლებისადმი, ისე საერთაშორისო საზოგადოებისადმი.
საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გაწერილი რეკომენდაციები 18 ვრცელ პუნქტს მოიცავს. მათ შორისაა როგორც ზოგადი, ისე კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა ტიპის მოთამაშეთათვის - ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის.
მაგალითად, ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, ქვეყნებმა თუ ორგანიზაციებმა „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, მათ შორის ემიგრაციაში მყოფთ, მხარი დაუჭირირონ“მ - მათ შორის „ორგანიზაციების რეგისტრაციის ხელშეწყობის გზით“.
16-ე რეკომენდაციაში კი ვკითხულობთ:
„რომის წესდების ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა შეიძლება განიხილონ საქართველოში არსებული ვითარების გადაცემა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის (ICC), - პოლიტიკური დევნის, წამებისა და სხვა არაადამიანური ქმედებების მზარდი შემთხვევების გათვალისწინებით“.
ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ ეუთოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის, ალექსანდრე მაისურაძის განცხადების თანახმად:
„ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებს, რომლებიც სცდება „მოსკოვის მექანიზმის“ მანდატს, მათ შორის მოწოდებებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოების მიმართ, იმოქმედონ საქართველოს წინააღმდეგ“.
რა არის რომის წესდება და ICC
რომის წესდება (იგივე რომის სტატუტი) იტალიის დედაქალაქში 1998 წელს მიიღეს და ძალაში 2002 წელს შევიდა;
წესდება, რომელიც ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციას და ფუნქციებს განსაზღვრავს, მსოფლიოს 120-ზე მეტი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიერაა რატიფიცირებული.
ჰააგის სასამართლო, - სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო (ICC), - მეოცე საუკუნის ბოლოს შეიქმნა და იძიებს მძიმე საერთაშორისო სამართალდარღვევებს. მაგალითად, გენოციდს, ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს.
- 2023 წლის 17 მარტს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის კონტექსტში.
- სასამართლომ 2024 წლის 21 ნოემბერს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაპატიმრების ორდერი, ღაზის სექტორის კონტექსტში, - ომის დანაშაულისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენის ბრალდებით.
- სასამართლოს წევრები არ არიან აშშ და ისრაელი; იგი ახლახანს დატოვა უნგრეთმაც.
ICC და საქართველო
საქართველო რომის წესდების ხელმომწერია და იქ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს წარმოებული.
2022 წელს საქართველომ ICC-ში მოიგო 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმე.
- 2016 წლის 27 იანვარს ICC-ის პირველმა წინასასამართლო პალატამ პროკურორს უფლებამოსილება მიანიჭა, დაეწყო გამოძიება სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებული იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც, სავარაუდოდ, ჩაიდინეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და მიმდებარე ტერიტორიაზე 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში;
- 2022 წლის 10 მარტს საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა პირველი დაპატიმრების ორდერები გასცა.
რა არის „მოსკოვის მექანიზმი“?
ეუთოს ფარგლებში 20-ზე მეტი ქვეყნის ინიციატივით ამოქმედებული „მოსკოვის მექანიზმის“ ფარგლებში საექსპერტო მისიამ საქართველოსთან დაკავშირებით მუშაობა 2026 წლის 11 თებერვალს დაიწყო.
ეს არის „ფაქტების დამდგენი მისია“, რომელმაც შეაფასა „საქართველოს მიერ ეუთოს ვალდებულებების შესრულება, - კონკრეტულად კი 2024 წლის გაზაფხულის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე ფოკუსით“.
რა წერია სტრასბურგის სასამართლოზე?
ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად:
„ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებს შეუძლიათ, განიხილონ სახელმწიფოთაშორისი განაცხადის შეტანა“ საქართველოსთან დაკავშირებით“.
კიდევ ერთი რეკომენდაციის თანახმად, ამავე სახელმწიფოებს „შეუძლიათ განიხილონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მიმდინარე და სამომავლო სამართალწარმოებაში ჩარევა“.
იგივე რეკომენდაცია ვრცელდება „სხვა ორგანოებზე, როგორიცაა ვენეციის კომისია, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები“.
„მონიტორინგი“ და „სანქციები“
ანგარიში ცალკე რეკომენდაციებით მიმართავს ეუთოს წევრ ქვეყნებს:
- „მოითხოვონ საქართველოს მთავრობის მიერ [მისთვის გაწერილი] რეკომენდაციების განხორციელებას“;
- უზრუნველყონ მოსკოვის მექანიზმის დასკვნების „სისტემატური მონიტორინგი“;
- „განიხილონ მიზნობრივი სანქციების დაწესება წინამდებარე ანგარიშში აღწერილი განსაკუთრებით სერიოზული დარღვევებისთვის პასუხისმგებელი პირების მიმართ“.
რეკომენდაციები მთავრობისადმი
ანგარიში 46 რეკომენდაციას ჩამოთვლის 9 პრიორიტეტული მიმართულებით. მათ შორისაა:
1) არჩევნები: გამოძიება, პარტიების აკრძალვაზე უარი
- მიუკერძოებლად გამოიძიონ ცნობები ყველა დარღვევაზე;
- შეცვალონ წესები ეუთოს/ოდირის რეკომენდაციების შესაბამისად, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების კვალდაკვალ;
- მოიწვიონ დამკვირვებლები, კერძოდ ეუთო/ოდირი;
- თავი შეიკავონ ოპოზიციისადმი ცილისმწამების, დაშინებისა და მუქარის შემცველი კამპანისებისგან;
- თავი შეიკავონ საკონსტიტუციო სასამართლოში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვისგან და ახლანდელი სარჩელი გაიწვიონ;
- გაუქმდეს ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ „თვითნებურად აღძრული ბრალდებები“.
ხელისუფლება საპასუხო კომენტარებში, რომ როდესაც ანგარიშის ავტორი წერს, რომ თითქოს „ქართული ოცნება აკონტროლებს სახელმწიფოს ყველა შტოს“, „ეს შეფასება არის უკიდურესად მიკერძოებული და დაუსაბუთებელი“.
2) გაუქმდეს კანონები: FARA, სახის დაფარვის აკრძალვა და ა.შ.
- „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის“, FARA-სა და უცხოურ გრანტებთან დაკავშირებული კანონები „უნდა გაუქმდეს, ან, სულ მცირე, შეიცვალოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად“;
- აქციებზე სახის დაფარვის აკრძალვა და შეკრების უფლებაზე მკაცრი შეზღუდვები „უნდა გაუქმდეს ან გადაიხედოს“.
- უნდა გაუქმდეს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ბოლოდროინდელი ცვლილებები „უცხოური დაფინანსებისა და მაუწყებლობის შინაარსზე შეზღუდვების რეგულირების“ მკაცრად რეგულირებაზე;
- „ოჯახური ღირებულებების შესახებ“ კანონი, - რომელიც ლგბტ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობას ზღუდავს, - „უნდა გაუქმდეს“;
- სახელმწიფო ღალატის დანაშაულის განსაზღვრება უნდა დაკონკრეტდეს, რათა არ გამოიყენებოდეს მთავრობისადმი კრიტიკის გამო სასჯელის სახით;
- უმაღლესი განათლების რეფორმისას „უნდა იყოს დაცული აკადემიური თავისუფლება“.
ინფორმაცია განახლდება ანგარიშის შესახებ დამატებითი დეტალებით
