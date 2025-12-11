ხელისუფლება გეგმავს 2026 წლის 1 მარტამდე შექმნას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა შესახებ “სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზა”, სადაც ასევე მოხვდებიან “ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით ან/და ტოქსიკომანიით დაავადებული პირები” - მიზანი “საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისკენ მიმართული მექანიზმების ეფექტიანი ფუნქციონირებაა”.
“პრობლემური მოქალაქეების” რეესტრის იდეას კონტროლის და რეპრესიების საშიშ იარაღად მიიჩნევენ ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, ნარკოლოგები და ადიქტოლოგები - პროფესიული წრეები თვლიან რომ ეს არის ყველაზე მარტივი და კარგად აპრობირებული გზა ადამიანის ღირსებისა და რეპუტაციის გასანადგურებლად.
“ოცნების” ახალ ინიციატივას ფსიქოთერაპევტ ელენე ჯაფარიძესთან ერთად განვიხილავთ.
„ნარკომანი“ და „გიჟი“ თუ არ ხარ, ნუ გგონია იმ ბაზაში არ მოხვდები“ - ინტერვიუ ელენე ჯაფარიძესთან
