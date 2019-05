ჟურნალი "W" ლევან გელბახიანს კანი 2019-ის ტალანტებს შორის ასახელებს

ამერიკული ჟურნალი W, რომელიც კულტურასა და მოდაზე წერს, წლევანდელი კანის ფესტივალსაც ეხმიანება და მკითხველს კანი 2019-ის გამორჩეული ტალანტების სიას სთავაზობს.

„ნახეთ კანი-2019-ის საინტერესო ტალანტები“, - წერს ჟურნალი და კინოს ისეთი ვარსკვლავების გვერდით, როგორებიც არიან ადამ დრაივერი, ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ, უილიამ დეფო, ბილ მიურეი და სხვები, ქართველი მსახიობის, ლევან გელბახიანის პორტრეტსაც აქვეყნებს.

ლევან გელბახიანი მთავარი გმირია ქართულ-შვედური ფილმისა "And Then We Danced", რომელიც კანის ფესტივალზე იყო ნომინირებული.

ფილმის რეჟისორია ლევან აკინი,სტოკჰოლმში დაბადებული შვედი რეჟისორი ქართული წარმოშობით, რომლისთვისაც ეს პირველი სარეჟისორო ნამუშევარი არ არის. ლევანის მშობლები შვედეთში საცხოვრებლად გასული საუკუნის 70-იან წლებში წავიდნენ.