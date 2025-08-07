„ამ შემთხვევაში არ იყო, ბატონო ზვიად უნდა წამოგვყვეთ, ან უნდა დაგკითხოთ, ხელი მოკიდეს და წაიყვანეს, ზვიადს წინააღმდეგობა არ გაუწევია და ვერ ვიტყვი, რომ ცემა-ტყეპით წაიყვანეს", - ჰყვება მოწმე ანა პეტროსიანი.
ის კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ იმ დროს, როცა ზვიადი დააკავეს, მას ხელში მისი ტელეფონი ეჭირა, რომელიც გამოგლიჯეს და წაიღეს. ანა პეტროსიანმა ტელეფონს ძებნის ფუნქცია ჩაურთო და მის გადაადგილებას დააკვირდა. ბოლოს მისი ტელეფონი ზვიად ცეცხლაძის სახლში ჩაირთო.
მოწმის თქმით, პოლიციელები არ გაეცნენ ზვიად ცეცხლაძეს, არ წარუდგინეს დაკავების შესახებ განჩინება, სიტყვიერად უთხრეს და წაიყვანეს.
ადვოკატი, დავით ჭიკაიძე დაინტერესდა ზვიად ცეცხლაძის სახლის განლაგებით. მოწმემ დეტალურად აღწერა შიდა სივრცე და თქვა, რომ სივრცეები არ არის გამიჯნული. „შუაში კარია, რომელიც იღება და გამჭვირვალე შუშაა და ყველაფერი ჩანს".
სხდომათა დარბაზში გამოიძახეს ზვიად ცეცხლაძის ადვოკატის, დავით ჭიკაიძის მოწმე, ანა პეტროსიანი. ის დაცვის მხარის მოწმეა და პირველი კითხვებს ადვოკატი დაუსვამს. ანა პეტროსიანი ზვიად ცეცხლაძის მეგობარია და მას ბევრი წელია იცნობს.
მოწმე სთხოვს მოსამართლეს, რომ „ჩვენების მიცემისას მისცეს უფლება გამოიყენოს გადაადგილების სქრინები, რომელიც თან აქვს".
„ჩემი მეგობარია, გავიცანი ბათუმში... მას შემდეგ გვქონდა გადაკვეთა უნივერსიტეტში და აქციაზე თუ შევხვდებოდით. მე ზვიადი ოქტომბრიდან მოყოლებული თითქმის ყოველდღე თუ არა ყოველ მეორე დღეს ერთად ვიყავით.. 023 აუდიტორიაში ვიყავით და იქ ვატარებდით ჩვენი დროის უდიდეს ნაწილს. 3 დეკემბრის გამთენიიდან 4 დეკემბრამდე ვიყავით ერთად და ერთად მივდიოდით მეგობართან... ჩემი ტელეფონი წაიღეს პოლიციელებმა, არ დალუქეს, ხელიდან წაართვეს მას ტელეფონი და წაიღეს[ის ამბობს, რომ ვარდისფერი ქეისი ჰქონდა და ზვიადის ტელეფონი არ იყო, მისი იყო] მე ჩართული მქონდა ლოკაციის რექორდერი და წარმოგიდგენთ გადაადგილების მარშრუტს.. ის თუ სად დაფიქსირდა ჩემი ტელეფონი ჩართული.
პირველივე სქრინზე ჩანს, რომელ საათზე დავტოვეთ უნივერსიტეტი 06:01 იყო და გადაადგილდებოდით ტაქსით, ბოლტით.
[მოწმე ამბობს, რომ მისი და ზვიადის მამის კომუნიკაცია შედგა დილის 7-ის ნახევარზე, ის და ზვიადი ერთად იყვნენ დილის 6 საათიდან.... ის ჰყვება, რომ მეგობართან მიდიოდნენ, ესაუბრებოდნენ მას ვიდეოთვალით, მობეზრდა საუბარი და ტელეფონი ზვიადს მისცა]
მოწმის თქმით, ამის შემდეგ მასთან მივიდა 3-5 ადამიანი. მან ივარაუდა, რომ სუს-ის თანამშრომლები იყვნენ, რადგან შავები ეცვათ და არაიდენტიფიცირებადები იყვნენ.
„მარჯვენა ხელში კიდევენ ხელს, ტელეფონი გამოსტაცეს, ხომ ნამდვილად ზვიადი იყო... დააზუსტეს და შემდეგ უთხრეს, დაკავებული ხართ მოგვყევით..".
ის ამბობს, რომ ტელეფონი არ დაულუქავთ, ამასთან იცოდნენ, რომ ზვიადის ტელეფონი არ იყო.
„ზვიადის გარეგანი შემოწმება არ მომხდარა, დააზუსტეს რომ ზვიად ცეცხლაძე იყო, დაკავებული იყო და უნდა გაყოლოდა, გაჰყვა ზვიადი..".
ის ამბობს, რომ დარჩა ტელეფონისა და ფინანსების გარეშე და დაბრუნდა თსუ-ში.
„ბოლოს ჩემი ტელეფონი ფიქსირდება ზვიად ცეცხლაძის სახლში სართიჭალას 8 ნომერში, იქ ჩაირთო ბოლოს ჩემი ტელეფონი...".
მოწმე ამბობს, რომ თუ სურს სასამართლოს, ის გადასცემს ამ ვიდეოსქრინებს მეხსიერების ბარათითაც.
„თუ ბატონი შოთა[თუთბერიძე - ადვოკატი რ.თ.] არ გააპროტესტებს 115-ე მუხლის საფუძველზე გამოიყენეთ", - ამბობს მოსამართლე და იღიმის. სწორედ ეს მუხლი გამოიყენა გამომძიებელმა, როცა მოითხოვა ზვიად ცეცხლაძის წინააღმდეგ ვიდეო მოესმინა სასამართლო სხდომაზე.
