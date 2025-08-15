14:33 - მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი სათათბიროდ გავიდა. ის განაჩენს დღესვე გამოცხადებს. დარბაზს არ გვატოვებინებენ, ველოდებით.
ხომერიკი ბრალდებაზე საუბრობს: „ეს არის სრული აბსურდი და სისულელე, მე არ ვაღიარებ ბრალს, რომელიც არ ჩამიდენია, პროკურატურას არ აქვს ჩემს წინააღმდეგ მტკიცებულებები,,,, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პროკურორი ყოველ სიტყვაში მის მიერ გამოგონილ მოლოტოვის კოქტეილებს იმეორებს, რომლის შესახებაც მე ინფორმაციას არ ვფლობ".
ხომერიკის თქმით, სასამართლოში მოვიდნენ „ცრუ მოწმეები“, რომლებმაც მასზე ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად იძალადეს.
ის ამბობს, რომ რჩება ობიექტური გადაწყვეტილების იმედი.
„ეს ხომ თქვენი[მიმართავს მოსამართლეს] ბრძოლაცაა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობის შენარჩუნებისთვის, იყავით ბოლომდე დამოუკიდებელი, რომ შეინარჩუნოთ სამართლიანი სასამართლოს იმიჯი, ხალხი იმსახურებს სამართლიანობას".
„თქვენ ჩემი იმედის ვარსკვლავები და სხივები ხართ[მიმართავს მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს], იმ იმედის, რომელიც ყოველდღიურად რწმენითა და მოტივაციით მავსებს და თქვენგან წამოსული სიყვარული ჩემთვის უძვირფასესია... ყველაფრის მიუხედავად რაც არ უნდ ამოხდეს, მეც ძალიან მიყვარხართ და გახსოვდეთ, რომ ნებდებიან მხოლოდ ისინი, ვისთვისაც თავისუფლება აღარაფერს ნიშნავს".
სასამართლო სათათბიროდ გავიდა.
გაყავთ ხომერიკიც - „დროებით", - ამბობს ის.
დავით ხომერიკი ამბობს, რომ ყველაფერი 20 ივნისს გავრილოვის ღამით დაიწყო. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლებამ მოქალაქეებს 26 მაისი გაუცოცხლა. ამბობს, რომ რეზინის ტყვიებით მისი მეგობრები დააზიანეს.
„სამწუხაროდ აქ იკვეთება რუსეთის გავლენები ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ჰიბრიდულად ებრძვის ჩვენს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას".
ხომერიკს მიაჩნდა და მიაჩნია, რომ გაჩუმება არ შეიძლებოდა: „მათ ეშინიათ ჩვენი ერთიანობის, რადგან სიმართლე ხალხის მხარესაა... ისინი მშვიდობას კი არ თესავენ, არამედ წამლავენ და ბოროტებას წინ მიუძღვიან".
14:25 - დავით ხომერიკი ამბობს საბოლოო სიტყვას. მას დაწერილი აქვს ტექსტი:
„თედოს [აბრამოვი] ამბავი ძალიან გამეხარდა, ვუსურვებ მას თავისუფლებას, ალბათ ის ყველაზე თავისუფალი ადამიანია ჩვენს შორის, ეს თედოს ნაჩუქარი სამაჯურია, თავისუფლების ნიშნად".
„სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ყველანი, სადაც სიმართლე დასჯადია და სამართალი ძნელი საპოვნელი".
მშვიდობიან თავისუფალ სამართლიან ქვეყანაში, რომ ვიცხოვრობთ და ერთადერთი გზა არის ის ეკლიანი გზა, რომელსაც სამშობლოსა და ერთმანეთის სიყვარულის გამო ვდგავართ".
[ მამა აწყვეტინებს - საქმეზე ილაპარაკე მამა და სხდომას გაბრაზებული ტოვებს. ის სასულიერო პირია და დავით ხომერიკი აგრძელებს სიტყვას: მე ქრისტიანულ ოჯახში გავიზარდე] [ უხერხული სიჩუმეა - ხომერიკს და ამხნევებს - თქვი, შენი სათქმელიო].
[ხომერიკი იღიმის]
