ნიკა კაციას საქმის განხილვა - ლაივბლოგი (15/08/2025)

15:47 - დღევანდელი სხდომა პროკურორის დასკვნითი სიტყვით დასრულდა. მომავალი სხდომა 26 აგვისტოს, 15:00 საათზე გაიმართება.
15:47 - პროკურორი ითხოვს ნიკა კაცია ნარკოდანაშაულში დამნაშავედ ცნოს
15:45 - პროკურორი ამბობს, რომ სასამართლოს შესაფასებელია, რამდენად იყო შესაძლებელი ნეიტრალური მოწმის მოძიება ან ვიდეოგადაღება. თუმცა ამავდროულად, კვლავ იმეორებს, რომ გადაღება შეუძლებელი იყო წინაადეგობის გამო.
15:40 - პროკურორი ნუგზარ ჭიტაძე ამბობს, რომ ნეიტრალური მტკიცებულებების არარსებობის მიუხედავად, სანდოა საქმეში არსებული პოლიციელების ჩვენება.
დამატებით, ის აღნიშნავს, რომ პოლიციელი ინფორმირებულია, რომ ცრუ ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში მოსალოდნელია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.
ფორუმი