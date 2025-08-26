11 დემონსტრანტის საქმე - დასკვნითი სიტყვები (26/08/2025)

დაცვის მხარის არგუმენტი #20 - სსამართლო განხილვების დროს დაიხურა მედიიისთვის პროცესის მიმდიინარეობა, რაც ბესელიას თქმით, ადასტურებს შიშს, რომ პოლიტიკურ მმართველ ძალას არ აწყობდა ამ პროცების გაშუქება.
ის იხსენებ წინა ხელისუფლების პერიოდს და ამბობს, რომ სასამართლოში შემოსვლამდე ტელეფონებსაც კი ტოვებდნენ. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი პირველი, რაც ქართული ოცნების მაშინდელმა შემადგენლობამ გააკეთა, ჟურნალისტების სხდომაზე დაშვება იყო.
„ნდობის გარეშე რა არის მართლმსაჯულება? - ამიტომ გავხსენით, რომ არ დაგვემალა. თქვენ ხომ ყველაზე კარგად გრძნობთ პროცესის მიმდინარეობას, ხომ გრძნობთ, როდის შეიძლება იყოს დარბაზი ხელისშემშლელი და პირიქით, ემსახურება მართლმსაჯულების განხორციელებას. ეს აჩვენებდა შიშს და შეიცვლება ეს კანონი", - ამბობს ბესელია.
დაცვის მხარის არგუმენტი #19 აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის „კანონიერი საფუძვლის გარეშე“ გამოყენებაა.
„აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით შევახსენებთ სასამართლოს, რომ აღკვეთის ღონისძიების უკანონოდ რამდენჯერმე გამოყენების თაობაზე მიმდინარეობს ანდრო ჭიჭინაძის საქმის განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში", - ამბობს მოსამართლე.
დაცვის მხარის არგუმენტი #18 - ადვოკატს მიაჩნია, რომ საქმე საპროცესო დარღვევებით წარმართა ბრალდების მხარემ.
ის რამდენიმე ოქმზე ამახვილებს ყურადღებას, სადაც მისი შეფასებით, საპროცესო ნორმებია დარღვეული.
1. დაკავების ოქმი - ბესელია ამბობს, რომ გამომძიებელმა დაკავების ოქმში არ შეიტანა ინფორმაცია დაზიანების თაობაზე იმ ფორმითა და შინაარსით, როგორც ანდრო ჭიჭინაძე კარნახობდა მას. არ გამოიძიეს სად და რა ვითარებაში მიიღო დაზიანება ანდრო ჭიჭინაძემ.
2. ადვოკატი ამბობს, რომ გამომძიებელი, ხუნაშვილი თვითნებურად იღებდა გადაწყვეტილებებს და არ აძლევდა დაკავებულს საშუალებას საკუთარი უფლებების რეალიზება განეხორციელებინა.
დაცვის მხარის არგუმენტი #17 გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევაა, რომელიც კონსტიტუციისა და ევროპული კონვენციის მე 11 მუხლით გარანტირებულია გამოხატვის თავისუფლებაა.
ისევ სტრასბურგის პრაქტიკა მოჰყავს ადვოკატს მაგალითად, რომელმაც „არაერთხელ დაადგინა - „განმცხადებლები ჩიოდნენ, რომ მათი დაკავება დემონსტრაციაზე და შემდგომი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის გამამტყუნებელი განაჩენი წარმოადგენდა მათ გამოხატვის თავისუფლებისა და შეკრების თავისუფლების უფლებებში ჩარევას".
ფორუმი