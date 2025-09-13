ჯუანშერ ბურჭულაძის სასამართლო - ლაივბლოგი (13/09/2025)

17:52 ადვოკატი დიმიტრი ხაჩიძე დასკვნის სახით ამბობს, რომ არ უნდა იყოს გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება. მანვე აღნიშნა, რომ თუკი მოსამართლე მიიჩნევს, რომ საჭიროა აღკვეთის ღონისძება, ჯუანშერ ბურჭულაძე მზად არის გადაიხადოს გირაოს სახით 100 000 ლარი.
17:43 - ადვოკატი, დიმიტრი ხაჩიძე ამბობს, რომ ამ საქმის გამოძიება სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, აქედან ბოლო ორი თვის განმავლობაში ცნობილი იყო კონკრეტულად რას იძებდა სახელმწიფო. ამ დროის განმავლობაში არ ყოფილა მოწმეებზე ზეწოლის მცდელობა:
„მათ უნდა წარმოედგინათ, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში ჯუანშერ ბუჭულაძე, რომელიც მოწმეებთან შემხებლობაშია, ჰქონდა, რაიმე სახის კომუნიკაცია ამ საქმის მოწმეებთან - მუქარა, თხოვნა, მოსყიდვის მცდელობა.
საქმეში წარმოდგენილია საიდუმლო მასალები. სატელეფონო მოსმენები ხდებოდა ჯუანშერ ბურჭულაძისა და შემხებლობაში მყოფ პირებთან. არცერთი ჩანაწერი არ არის წარმოდგენილი.
ერთადერთია, მისი ცოლის ჩანაწერი - მისი შვილი რეკავს იუსტიციის სახლში და კითხულობს პასპორტი როგორ ავიღოო“...
ადვოკატი ხაჩიძის თქმით, ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე არ არსებობს, რადგან ის 1,5 წელია აღარ მუშაობს:
„როგორ შეიძლება მან გააგრძელოს იგივე დანაშაულებრივი საქმიანობა?.. როდესაც ასეთ ვარაუდზე ვსაუბრობთ, ეს უნდა იყოს გამყარებული მტკიცებულებებით“...
ისვე დასძენს, რომ მიმავლის საფრთხის არიდება შესაძლებელია პასპორტის ჩამორთმევით.
17:34 საუბარს იწყებს ჯუანშერ ბურჭულაძე.
„თუ უფლებას მომცემთ შევაფასებ ბრალის ხარისხს - აქ ევროპულობასთან კავშირი არ აქვს“, - ამბობს ყოფილი მინისტრი და მიუთითებს მისი დაკავების სხვა ინტერესზე და აგრძელებს:
„მინდა დაგანახოთ, ხელი შეგიწყოთ პირადი მწამსის შესაქმნელად, ჩემი დაკავება რამდენად აბსურდულია“.
ყოფილი მინისტრის თქმით, ესპანეთში ბინა შეიძინა წყნეთის სახლის ფასად.
„მე იპოთეკით დავტვირთავდი თუ ნასყიდობას გამოსყიდვის უფლება იქნებოდა, ჩემი გადასაწყვეტია... ესპანეთის სახლის ქონება გადავიხადე დედაჩემის ქონებით და ჩემი ქონების გაყიდვით... რაც შეეხება დეკლარაციას, ამ სახლს დეკლარაცია არ უწევდა, 2025 წელს შევიძინე. ამ სახლს არ ვმალავდი, გამოკითხვაზე მე თავად ვუთხრაი და ხელშეკრულებაც მივიტანე...
არანაირი მოწმე არ არსებობს, თუ არ ჩავთვლით ირიბ მოწმეს... 8 შვილის მამა ტვინის შერყევით გინდათ, რომ გამიშვათ ციხეში“, - თქვა ჯუანშერ ბურჭულაძემ.
ბურჭულაძის ნათქვამს არგუმენტებით ამყარებს მისი ადვოკატი, დიმიტრი ხაჩიძე. მისი თქმით, ესპანეთის ქონება უფრო ძვირადღირებულია, ვიდრე ის თანხა, რომელზეც ბრალშია საუბარი:
„უფრო ნაკლები უფრო მეტი ვერ გახდება. მაგრამ თუ ბრალდებას სხვა დანაშაულზე აქვს ეჭვი, აუცილებელია წარმოადგინოს ექსპერტიზები“.
17:30 - პროკურორი გიორგი ლილუაშვილი ამბობს, რომ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ბრალი ედება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში, ამიტომ არსებობს მიმალვის საფრთხე. ამ არგუმენტით ის ითხოვს პატიმრობის გამოყენებას.
პროკურორი დასძენს, რომ გამოსაკითხი არიან თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებიც და არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე.
დამატებით აღნიშნა, რომ ბურჭულაძეს არაერთხელ აქვს გადაკვეთილი სახელმწიფო საზღვარი, აქვს საზღვარგარეთ კონტაქტები და არსებობს მიმალვის საფრთხე.
ფორუმი