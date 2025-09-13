ლევან ხაბეიშვილის და მურთაზ ზოდელავას სასამართლო - ლაივბლოგი (13/09/2025)

19:17 - მოსამართლემ სხდომაზე გააჟღერა ლევან ხაბეიშვილისთვის წაყენებული ბრალის შინაარსი, რომელშიც ფიგურირებს 200 000 აშშ დოლარი (ქრთამის შეთავაზება). ამაზე ლევან ხაბეიშვილმა სიცლით შეაწყვეტინა მოსამართლეს საუბარი - „ექვივალენტს ლარში“.
გაიცინეს დამსწრეებმაც.
19:15 - მურთაზ ზოდელავა ამბობს, რომ არ ეთანხმება ბრალის შინაარს და არ ცნობს თავს დამნაშავედ.
19:13 - მოსამართლე დაკავებულების ვინაობას აზუსტებს (ეს კანონით აუცილებელი მოთხოვნაა). ისევე აცნობს, მათ წაყენებული ბრალის შინაარსს.
19:11 - მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილი ამბობს, რომ არ აკმაყოფილებს ადვოკატების მოთხოვნას.
ამ დროს დარბაზში სიცილის ხმა გაისმა.
მოსამართლე ამბობს, რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში დახურავს სხდომას.
