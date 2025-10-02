Accessibility links

ზვიად რატიანის სასამართლო - ლაივბლოგი (02/10/2025)

თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის, ზვიად რატიანის სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. დღეს დაცვის მხარე იტყვის დასკვნით სიტყვას პოეტ ზვიად რატიანის მიმართ წარდგენილ ბრალდებაზე.

14:53

14.52 - ზვიად, გაუძელი, შენთან ვართ, ვამაყობთ შენით - ხალხი დარბაზს ამ შეძახილებით ტოვებს. განაჩენი 9 ოქტომბერს გამოცხადდება.

14:52

14.50 - ზვიად რატიანი ამბობს, რომ მისი უფლებები იზღუდება - მესამე კვირაა, მას არც პაემანს უნიშნავენ და არც ბლოკნოტს აძლევენ და ის ვერც ციხის მაღაზიაში ყიდულობს კალამს: საეჭვოდ დაემთხვა ახალი დირექტორის დანიშვნა".

14:51

14.48 - მოსამართლე ამბობს, რომ მისი გრაფიკი გადაიტვირთა და ამიტომ არასამუსაო საათებში დანიშნასვ პროცესს. ჩაჰყურებს თავის განრიგს და ამბობს, რომ შემდეგი სხდომა იქნება 9 ოქტომბერს, 5 საათზე.

14:46

14.45 - ზვაიდ რატიანმა თქვა, რომ საბოლოო სიტყვას ის იტყვის შემდეგ სხდომაზე.

