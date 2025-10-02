ზვიად რატიანის სასამართლო - ლაივბლოგი (02/10/2025)

14.52 - ზვიად, გაუძელი, შენთან ვართ, ვამაყობთ შენით - ხალხი დარბაზს ამ შეძახილებით ტოვებს. განაჩენი 9 ოქტომბერს გამოცხადდება.
14.50 - ზვიად რატიანი ამბობს, რომ მისი უფლებები იზღუდება - მესამე კვირაა, მას არც პაემანს უნიშნავენ და არც ბლოკნოტს აძლევენ და ის ვერც ციხის მაღაზიაში ყიდულობს კალამს: საეჭვოდ დაემთხვა ახალი დირექტორის დანიშვნა".
14.48 - მოსამართლე ამბობს, რომ მისი გრაფიკი გადაიტვირთა და ამიტომ არასამუსაო საათებში დანიშნასვ პროცესს. ჩაჰყურებს თავის განრიგს და ამბობს, რომ შემდეგი სხდომა იქნება 9 ოქტომბერს, 5 საათზე.
14.45 - ზვაიდ რატიანმა თქვა, რომ საბოლოო სიტყვას ის იტყვის შემდეგ სხდომაზე.
