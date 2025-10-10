ნოემბერ-დეკემბრის მასობრივი პროტესტის ჩახშობიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა. მაშინ, პოლიციასთან შეტაკებების დროს, ათობით ადამიანი დაშავდა.
ამდენივე საუბრობდა პოლიციის მხრიდან წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე. ამ შემთხვევების ნაწილი მედიამაც აღბეჭდა.
ამ კომიქსში პოლიციურ ძალადობაზე გიყვებიან ისინი, ვინც ის საკუთარ თავზე გამოსცადა. მის შესაქმნელად, გამოვიყენეთ ხელოვნური ინტელექტი.
კომიქსის სანახავად, დააჭირეთ სურათს.
კომიქსი - როგორ (ვერ) დაშალა სპეცრაზმმა პროევროპული აქციები
