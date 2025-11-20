ზურა ჯაფარიძემ ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა

"ვინაიდან არც ერთი გზით არ განიხილავს რუსულ რეჟიმთან თანამშრომლობას, ზურაბ ჯაფარიძემ მკაფიო უარი განაცხადა", - ინფორმაციას ზურა ჯაფარიძის პოზიციის შესახებ ფეისბუკზე მისი ოფიციალური გვერდი ავრცელებს.
"კოალიცია ცვლილებისთვის" ერთ-ერთი ლიდერი ზურა გირჩი ჯაფარიძე ციხეში სასჯელს იხდის სადავო ლეგიტიმაციის მქონე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო - კომისია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" დროს ჩადენილ დანაშაულებს სწავლობდა. 2012 წლამდე ზურა ჯაფარიძეს ხელისუფლების არცერთ შტოში არ ეკავა თანამდებობა.
პატიმრობისას მას და სხვა პატიმარ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს დამატებითი ბრალდებები წაუყენეს.
6 ნოემბერს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ ბრიფინგზე თქვა, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა რვა ოპოზიციონერი (მიხეილ სააკაშვილი, ზურა ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე) პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. მათ ნაწილს ედავებიან საბოტაჟს, ნაწილს ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას, ნაწილს კი ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას.
ზურა ჯაფარიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს საბოტაჟისა (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით.
