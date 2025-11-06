Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

„გამოექანეთ“ - ზურა ჯაფარიძე მის წინააღმდეგ აღძრულ კიდევ ერთ საქმეზე

ზურა ჯაფარიძე
ზურა ჯაფარიძე

ოპოზიციონერი ლიდერი, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, რომლის წინააღმდეგაც პროკურატურამ კიდევ ერთი საქმე აღძრა, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით პასუხობს მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას.

„მთაწმინდა შორსაა და გამოექანეთ იაღლუჯადან“, - წერს ზურაბ ჯაფარიძე.

დღეს, 6 ნოემბერს, გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ ბრიფინგზე თქვა, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა რვა ოპოზიციონერი (მიხეილ სააკაშვილი, ზურა ჯაფარიძე, გიორგი ვაშაძე, ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე) პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. მათ ნაწილს ედავებიან საბოტაჟს, ნაწილს ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას, ნაწილს კი ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას.

მათ შორის ზურა ჯაფარიძესა და გიორგი ვაშაძეს იდენტური მუხლებით წაუყენებენ ბრალს:

  • საბოტაჟისა (318-ე მუხლის პირველი ნაწილით - 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა) და უცხო ქვეყნისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების (319-ე - 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა) მუხლებით.



ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG