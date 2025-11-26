4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე დაკავებული პოლიტიკოსების სასამართლო

13:09 - მოსამართლის თქმით, ირაკლი შაიშმელაშვილს ამ საქმეზე ბრალი დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი, ამიტომ აინტერესებს, რა პოზიცია აქვთ ადვოკატებს მისი მონაწილეობის გარეშე სხდომის წარმართვის.
ადვოკატ ნათია მეზვრიშვილის თქმით, არსებითი განხილვის ეტაპზე ირაკლი შაიშმელაშვილს სურს დისტანციურად ჩართვა.
13:08 - მოსამართლე ფეხზე აყენებს დარბაზში მჯდომ პაატა ბურჭულაძის დას, ამბობს, რომ წესრიგს არღვევდა და აფრთხილებს.
13:02 - მოსამართლე ადგენს ბრალდებულების ვინაობას:
- ირაკლი ნადირაძე, ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი, უმაღლესი განათლება აქვს, ნასამართლევი არასდროს ყოფილა.
- მურთაზ ზოდელავა, უმაღლესი განათლება - იუისტია, ნასამართლები არასდროს ყოფილა, დაოჯახებულია.
- ლაშა ბერიძე - განათლება უმაღლესი აქვს, ნასამართლები არასდროს ყოფილა.
- პაატა მანჯგალაძე - უმაღლესი განათლება აქვს - იურიდიული დაამთავრა, დაოჯახებულია.
- პაატა ბურჭულაძე - დაბადებული თბილისში, უმაღლესი განათლება აქვს, ნასამართლევი არასდროს ყოფილა, განქორწინებულია.
„ქართულ ენას სრულყოფილად ფლობთ“, - დიახ [სიცილი დარბაზში]
- ნიკა გვენცაძე - უმაღლესი განათლება აქვს, ნასამართლევი არასდროს ყოფილა, დაოჯახებული არაა.
- გური ჟვანია - უმაღლესი განათლება აქვს, დაოჯახებულია, ნასამართლევი არასდროს ყოფილა.
- თორნიკე მჭედლიშვილი - დაიბადა გურჯაანში, განათლება - საშუალო. კითხვაზე დაოჯახებულია თუ არა ამბობს: ახლა ვთხოვე ხელი. დარბაზში ტაშს უკრავენ.
12:53 - „სხდომის მიმდინარეობას მოძრაობა ხელს შეუშლის სასამართლოს, ამიტომ თუ გაბრძანდებით, ვეღარ შემოხვალთ, იქამდე, სანამ არ გამოცხადება შესვენება ან სხდომა არ გადაიდება...ასეთი პრაქტიკით ვმუშაობთ სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე“, - მიმართავს მოსამართლე ჟურნალისტებს, რომლებმაც სხდომის მიმდინარეობისას დარბაზიდან გასვლისა და დაბრუნების უფლება ითხოვეს.
ჟურნალისტები პროტესტს გამოხატავენ. მოსამართლე მოუწოდებს „დარბაზიდან ნუ საუბრობენ, რადგან ამის უფლება არ აქვთ“.
ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ცდილობს დაარწმუნოს მოსამართლე, რატომ უნდა მიეცეთ ჟურნალისტებს საინფორმაციო გამოშვებების დროს ჩართვებისთვის გარეთ გასვლის უფლება. მთავარი არგუმენტი ინფორმაციის გავრცელებაა.
„იქნებ გადახედოთ გადაწყვეტილებას... გაითვალისწინოთ საჯარო ინტერესი და უზრუნველყოთ, რომ დაკმაყოფილდეს....გვერდითი გზების ძიებას ხომ არ დავიწყებთ? კონცლაგერი ხომ არაა, რომ აქ ვიყოთ ჩაკეტილები და მერე გავიგოთ სხვა გზებით რა ხდება. მანდატურები თუ დადიან და კარს აღებენ, ეს ადამიანები ხმაურიანები არ არიან... იქნებ შეძლონ ამ ადამიანებმა სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელება“, - ამბობს შოთა თუთბერიძე.
სულ ექვსი ტელეჟურნალისტი ითხოვს სხდომათა დარბაზიდან გასვლისა და დაბრუნების უფლებას.
„მესმის ლოგიკა, რასაც ამბობთ, მაგრამ გავითვალისწინოთ მათი მდგომარეობა, ეს ადამიანები საქმეს ვერ გააკეთებენ უბრალოდ, თხოვნა იქნება, გავტესტოთ იქნებ მუშაობს ისე, რომ საქმის მიმდინარეობას ხელი არ შეეშალოს", - ამ შემთხვევაში მოსამართლეს ადვოკატი ბექა ბასილაია მიმართავს ირაკლი შვანგირაძეს.
„გასვლის უფლება აქვთ, რომ გავლენ, შემდეგ მოუწევთ დალოდებ შესვენებამდე“, - პოზიციას არ იცვლის მოსამართლე შვანგირაძე.
„ახლა უკვე გავდივარ ჩართვაზე, გამოდის, რომ მთელი სხდომა უნდა გამოვტოვო, თქვენ გვიზღუდავთ მუშაობის უფლებას“, - ამბობს ტვ პირველის ჟურნალისტი ნანუკა ქაჯაია
მოსამართლე: გასვლის უფლება გაქვთ
ჟურნალისტი: მერე შემომიშვებთ?
მოსამართლე: არა.
ფორუმი