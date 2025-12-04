ლორდთა პალატის წევრს აინტერესებს, BBC-ს გამოძიების შემდეგ რა ზომებს გაატარებს ბრიტანეთის მთავრობა საქართველოს მთავრობის მიმართ

„ვეკითხები მთავრობას, გეგმავს თუ არა სანქციების დაწესებას საქართველოს ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებისთვის (ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებული სანქციების საფუძველზე) იმ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ, რომ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში საპროტესტო აქციების დაშლისას საქართველოს მთავრობამ აკრძალული ქიმიური ნივთიერებები გამოიყენა“, - წერია შეკითხვაში.
3 დეკემბერს გაგზავნილ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ბრიტანეთის მთავრობას ორი კვირა აქვს, 17 დეკემბრამდე.
რამდენიმე დღის წინ, 1 დეკემბერს, ბრიტანულმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა - BBC-მ - გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, რომლის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ 2024 წლის ანტისამთავრობო დემონსტრაციების დასაშლელად პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი ქიმიური ნივთიერება გამოიყენა.
ჟურნალისტური გამოძიების გამოქვეყნების შემდეგ „ქართული ოცნებამ“ განაცხადა, რომ გადაწყვიტა, BBC-ს წინააღმდეგ დაიწყოს „სამართლებრივი დავა საერთაშორისო სასამართლოებში“.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის უფროსიც პარტია „ქართული ოცნების“ ყოფილი საპარლამენტო ლიდერი მამუკა მდინარაძეა, სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ორი მუხლით:
- „სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება“ და
- „უცხოეთის ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება“.
„გამოძიების მიზანია, დეტალურად დადგინდეს, რა ინფორმაციას ეყრდნობოდა BBC-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძვლად გამოყენებული ადამიანების ინტერვიუები, მათ მიერ გახმოვანებული ცნობები და რამდენად რელევანტური შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია“, - აცხადებს სამსახური.
სუსში გამოკითხვაზე დაიბარეს BBC-ს საგამოძიებო ფილმის რესპონდენტები. მათ შორის ექიმები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
ფორუმი