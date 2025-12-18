ხაბეიშვილი - ზოდელავას საქმე - ლაივბლოგი

შესავალ სიტყვას ამბობს, მურთაზ ზოდელავას ადვოკატი, ბექა ბასილაია. მისი თქმით, მურთაზ ზოდელავა იყო ლევან ხაბეიშვილის გვერდით, როცა ის დააკავეს, არავის არ ჰქონდა ინფორმაცია და არ ჩაუყენებიათ პოლიციელებს საქმის კურსში, რომ ლევან ხაბეიშვილის ჩხრეკა ტარდებოდა. ლევანმა მურთაზს ტელეფონი გაუწოდა და მან გამოართვა, რის შემდეგაც დააკავეს.
ახლა მხარეები მომდევნო სხდომის თარიღებზე თანხმდებიან. ლევან ხაბეიშვილი ითხოვს, რომ სხდომები სწრაფად ჩატარდეს და არ გაიწელოს. ის სამარტოო საკანშია და გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აქვს აკრძალული, მათ შორის ოჯახის წევრებთან.
„ოთხი თვეა ჩემს თავს ველაპარაკები, ლაპარაკის გამო ვარ დაჭერილი, ლაპარაკის გამო...იმედია, ჩემს სიმართლეს დავამტკიცებ, ევროპულ სასამართლოში მაინც", - ამბობს ლევან ხაბეიშვილი.
ის მადლობას უხდის შვილების პედაგოგებს, სახელსა და გვარს არ ასახელებს.
„როცა ციხეში გამომკეტეს უარი თქვა მიიღოს ანაზღაურება ჩემი შვილისგან....ეს არის ჩემი სიმდიდრე, რომ მისი პედაგოგი არ ართმევს თანხას, რადგან იცის, რომ მათი მამა კეთილსინდისიერია...ჩემმა შვილებმა მინდა იცოდნენ, რომ სადაც არ უნდა ვიყო ყველგან დაგხვდებათ ჩემი კაცობა, ადამიანობა და სიმართლე, მიყვარხართ".
ხაბეიშვილმა სიტყვა დაასრულა.
ლევან ხაბეიშვილი ახლა მშვიდობიანი დამხობისკენ მოწოდების ბრალდებახე საუბრობს.
„დამხობა - ძალადობრივი გზით კონსტიტუციური წყობილებით დამხობაა, მხოლოდ სიტყვა დამხობა არაა საკმარისი, მას აქვს შემადგენლობა, რომელიც უნდა იყოს ძალადობრივი, თუ მე ვიტყოდი არ მომწონს ეს წყობილება, დავიკავოთ ხელკეტები ხელში და გადავატრიალოთ, მაშინ კი...
ის, რასაც მე ვახმოვანებდი ეს არათუ მოწოდება, არამედ იყო ტრიგერი - სლოგანი. ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და უამრავი ასეთი სლოგანი გაგვიგია... პაპუაშვილმა თქვა, ვუსმენდი - პაპუაშვილმა ზვიად ცეცხლაძეს ტერორისტი უწოდა, მაგრამ სასამართლომ არ მიიღო საჩივარი, ეს პოლიტიკური განცხადება იყოო, ჩემი არ არის პოლიტიკური განცხადება?
... გვინახავს სლოგანები - „სისტემა უნდა დაინგრეს“ - ეს ძალადობრივი მოწოდებაა? „ცეცხლი ოლიგარქიას“ - იმას ნიშნავს, რომ ცეცხლი უნდა წაუკიდო? მეც მითქვამს - „მოგიწოდებთ, კინწისკვრით უნდა გამოვაგდოთ“ - ეს არის ჯგუფური ძალადობის დაორგანიზება? - მართლა არასერიოზულია.
ეს აქციის სათაურიც იყო - ივანიშვილის მშვიდობიანი დამხობა...
... მინდა ჩემმა შვილებმა, ხალხმა იცოდნენ, რომ მამამისი კრიმინალი კი არ არის, პატრიოტია.. მინდა ეს კარგად გაიგოს საზოგადოებამ, შვილებმა იციან... ფული არ არის, გადასაცემი არ არის, ობიექტი არ არის, ერთადერთი, რაც ამ საქმეშია ისაა, რომ „ხაბეიშვილმა თქვა“.
მოქმედება თუ არ არის, ფაქტი თუ არ არის, იმაზე მასამართლებთ, რომ ხაბეიშვილმა უბრალოდ თქვა. იგივეა ქრთამზე... ხაბეიშვილმა თქვაო...
მე ვფიქრობ, რომ უამრავი პოლიტპატიმარი გვყავს დღეს, მაგრამ ერთადერთ გამონაკლისად მიმაჩნია თავი, სადაც საქმე მარტო თქმაზეა. მე ბრალად მაქვს წარდგენილი „თქვა"".
