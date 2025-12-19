რუბიო: მოლაპარაკებებზე აშშ ცდილობს მოსკოვისა და კიევის ინტერესთა შორის წონასწორობის დაცვას

აშშ-უკრაინის მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი 19 და 20 დეკემბერს გაიმართება მაიამიში. ამის შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ დასკვნით პრესკონფერენციაზე. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ დიპლომატიური გზით არის შესაძლებელი.
რუბიოს თქმით, დიპლომატიური მოგვარება ორმხრივ დათმობებს მოითხოვს: ორივე მხარე „გასცემს რაღაცას და რაღაცას იღებს“. აშშ-ის ამოცანაა გაიგოს, „რა შეიძლება დაკარგონ რუსეთმა და უკრაინამ და რის მოპოვებას მოელიან“. გადაწყვეტილებას მოსკოვი და კიევი მიიღებენ, ვაშინგტონი კი შუამავლის როლს შეასრულებს, აღნიშნა სახელმწიფო მდივანმა.
„ვფიქრობ, ჩვენ პროგრესს მივაღწიეთ, მაგრამ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ცხადია, ყველაზე რთული პრობლემები ყოველთვის ბოლოს წყდება“, ხაზგასმით აღნიშნა რუბიომ.
უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა, რუსტემ უმეროვმაც განაცხადა, რომ უკრაინისა და აშშ-ის დელეგაციები მაიამიში გამართავენ კონსულტაციებს.
Axios-ის ჟურნალისტმა ბარაკ რავიდმა განაცხადა, რომ დისკუსიებში შეიძლება ჩაერთონ გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის მრჩევლები ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი და კატარის პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ ალ ტანი. თუმცა, „რბკ-უკრაინას“ წყაროებმა თურქეთისა და კატარის წარმომადგენლების მონაწილეობა არ დაადასტურეს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ადრე თქვა, რომ სამშვიდობო პროცესი „რაღაცას უახლოვდება“ და აღნიშნა, რომ რუსეთმა შეიძლება შეცვალოს თავისი პოზიცია იმის გამო, რომ უკრაინას არ სურს გარკვეულ საკითხებში კომპრომისზე წასვლა.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოსკოვში გამართულ დასკვნით პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა მოსკოვს „გარკვეული კომპრომისები“ შესთავაზა და რომ ანკორიჯში შეხვედრაზე რუსეთმა „შეათანხმა და პრაქტიკულად დაეთანხმა“ ტრამპის წინადადებებს.
კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა, თავის მხრივ, განაცხადა, რომ მოსკოვი აშშ-სთან კონტაქტებს ამზადებს, რათა გაიგოს, როგორ შეიცვალა ამერიკული გეგმა კიევთან მისი შეთანხმების შემდეგ. გამოცემა Politico წერდა, რომ რუსეთისა და აშშ-ის წარმომადგენლებს შორის შესაძლო მოლაპარაკებები შეიძლება 20-21 დეკემბერს გაიმართოს მაიამიში. იქ რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის პირდაპირი კონტაქტები არ არის დაგეგმილი.
