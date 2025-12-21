ზელენსკი აშშ-თან მოლაპარაკებების შემდეგ ევროპელ პარტნიორებთან უფრო ფართო კონსულტაციები სურს

„ჩვენ საკმაოდ სწრაფი ტემპით მივდივართ და ფლორიდაში ჩვენი გუნდი ამერიკულ მხარესთან თანამშრომლობს“, - დაწერა ზელენსკიმ Telegram Messenger-ში. მან თქვა, რომ
ახლახან ესაუბრა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრ იონას გარ სტიორეს ტელეფონით.
კვირას კრემლმა უარყო, რომ უკრაინას, რუსეთსა და აშშ-ს შორის სამმხრივი მოლაპარაკებები იგეგმებოდა, როცა დიპლომატები მაიამიში კონფლიქტის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებისთვის შეიკრიბნენ.
ერთი დღით ადრე, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა სამმხრივი ფორმატის საკითხი წამოაყენა, რაც მოსკოვისა და კიევის პირველი პირისპირ მოლაპარაკებები იქნებოდა
ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში, თუმცა სკეპტიციზმი გამოთქვა იმის მიმართ, რომ ეს წინსვლას მოიტანდა.
„ამჟამად არავის განუხილავს სერიოზულად ეს ინიციატივა და ჩემი ინფორმაციით, ის მზადების პროცესში არ არის“, - განუცხადა ჟურნალისტებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მრჩეველმა საგარეო პოლიტიკის სფეროში იური უშაკოვმა, - იტყობინება რუსული საინფორმაციო სააგენტოები.
Reuters-ის ცნობით, უშაკოვმა 21 დეკემბერს ასევე განაცხადა, რომ ევროპელებისა და უკრაინის მიერ უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ აშშ-ის წინადადებებში შეტანილი ცვლილებები მშვიდობის პერსპექტივებს არ აუმჯობესებს.
სამმხრივი შეხვედრის შესახებ აშშ-ის წინადადების გამოცხადების შემდეგ, ზელენსკიმ თქვა, რომ ევროპის წარმომადგენლები შეიძლება დასწრებოდნენ შეხვედრას და დასძინა, რომ „ლოგიკური იქნებოდა ასეთი ერთობლივი შეხვედრის ჩატარება“.
თუმცა, შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა: „დარწმუნებული არ ვარ, რომ ამისგან რაიმე ახალი შეიძლება გამოვიდეს“ და მოუწოდა შეერთებულ შტატებს, გააძლიეროს ზეწოლა რუსეთზე ომის დასასრულებლად.
რუსეთის წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი 20 დეკემბერს მაიამიში ჩავიდა. იქ 19 დეკემბრიდან უკრაინელთა და ევროპელთა დელეგაციები ხვდებიან ერთმანეთს. შეხვედრები აშშ-ის სპეციალური წარმომადგენლის სტივ უიტკოფისა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერის შუამავლობით ტანდება.
AFP-ის ცნობით, 21 დეკემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის მზადყოფნას ემანუელ მაკრონთან სასაუბროდ მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროპა უკრაინაში ომის დასრულების საკითხზე კვლავ უნდა დაუკავშირდეს რუსეთს.
თუმცა, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მოსკოვთან ნებისმიერი დისკუსია „სრული გამჭვირვალობით“ წარიმართება უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად და რომ მისი მიზანი კვლავაც უკრაინისთვის „მყარი და მდგრადი მშვიდობის“ უზრუნველყოფაა.
კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო „რია ნოვოსტის,“ რომ პუტინმა თავის ფრანგ კოლეგასთან „დიალოგისთვის მზადყოფნა გამოთქვა.“
