საფრანგეთში განიხილავენ, როგორ მოილაპარაკონ პუტინთან

უახლოეს დღეებში გადავწყვეტთ, თუ როგორ გავაგრძელოთ გზა“, - ნათქვამია ელისეს სასახლის განცხადებაში. მასში ნათქვამია, რომ დიალოგი უნდა წარიმართოს ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან და უკრაინასთან კოორდინაციით და მისი მთავარი მიზანი უნდა იყოს მშვიდობა.
ადრე, ევროკავშირის სამიტის შემდეგ, რომელზეც გადაწყდა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა, მაგრამ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას გაყინული რუსული აქტივების ამ მიზნით გამოყენებაზე. მაკრონმა განაცხადა, რომ უკრაინაში სამშვიდობო მოლაპარაკებებში უფრო აქტიური როლის შესასრულებლად, ევროპამ უნდა „იპოვოს გზა რუსეთთან დიალოგის განახლებისთვის“, რომელსაც, მისი თქმით, ამჟამად აშშ აწარმოებს. მაკრონმა აღნიშნა, რომ ეს დიალოგი ღია და კოორდინირებული უნდა იყოს უკრაინასთან. მან ასევე თქვა, რომ „ისევ სასარგებლო იქნებოდა“ ვლადიმირ პუტინთან საუბარი.
მაკრონი და პუტინი ბოლოს მოსკოვში 2022 წლის თებერვალში შეხვდნენ, რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრამდე სულ რაღაც რამდენიმე დღით ადრე. შეჭრის შემდეგ მათ რამდენჯერმე ისაუბრეს ტელეფონით. შემდეგ კონტაქტი შეწყდა, მაგრამ მიმდინარე წლის ივლისში, ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ, მაკრონმა პუტინს კვლავ დაურეკა. საუბარს შედეგი არ მოჰყოლია.
კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ადრე განაცხადა, რომ პუტინმა მაკრონთან დიალოგის სურვილი გამოთქვა.
