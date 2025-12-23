რუსული მარცვლეული სომხეთში აზერბაიჯანის რკინიგზით ჩაიტანეს

ეს ინფორმაცია დღეს, 23 დეკემბერს გაავრცელა რადიო თავისუფლების სომხურმა სამსახურმა. გამოცემის ცნობით რუსეთის რკინიგზის დაქვემდებარებაში არსებულმა სახელმწიფო კომპანიამ წაიღო - პირველი პარტია 8 ვაგონისგან შედგებოდა.
ამავე წყაროს ცნობით, წლის ბოლომდე ამ მარშრუტით მარცვლეულით დატვირთული 30 ვაგონის გაგზავნა იგეგმება, რაც ჯამში ორ ათას ტონაზე მეტ მარცვლეულს შეადგენს.
მედიით მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში არაა დაკონკრეტებული მიწოდების ზუსტი მარშრუტი, თუმცა ის, სავარაუდოდ, საქართველოს გავლით განხორციელდა.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა რუსეთიდან სომხეთში ტვირთების ტრანზიტზე არსებული აკრძალვის მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილება ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში 2025 ოქტომბერში გამოაცხადა.
პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, თავის მხრივ, გამოთქვა მზადყოფნა, უზრუნველყოს ტრანზიტი თურქეთიდან აზერბაიჯანში (ასევე, პირიქით) - სომხეთის ტერიტორიის გავლით.
2025 წლის ნოემბრის დასაწყისში, ყაზახური მარცვლეულით დატვირთული მატარებელი ასევე აზერბაიჯანის გავლით ჩავიდა სომხეთში.
ამასთან, 18 დეკემბერს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიამ (SOCAR) სომხეთს 22 ცისტერნით 1220 ტონა АИ‑95 მარკის ბენზინი გაუგზავნა - საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ტვირთი დანიშნულების ადგილას მეორე დღეს ჩავიდა. პირველი პარტია საქართველომ უსასყიდლოდ გაატარა.
ფორუმი