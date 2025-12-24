ზელენსკიმ საჯარო გახადა ომის დასრულების 20-პუნქტიანი გეგმის პროექტი

უკრაინული მედიასაშუალებების ინფორმაციით, „საბაზისო დოკუმენტის“ პროექტის დეტალები საჯაროდ ცნობილი გახდა უკრაინის პრეზიდენტის დღევანდელი ბრიფინგიდან. ზელენსკის განმარტებით, პროექტში წარმოდგენილი ბევრი პოზიცია უკრაინის და აშშ-ის საერთო ხედვას ასახავს.
ძირითადი პუნქტების თანახმად:
- კიდევ ერთხელ დადასტურებულია უკრაინის სუვერენიტეტი;
- უკრაინის არმიის რიცხოვნობა მშვიდობიან პერიოდში იქნება 800 ათასი;
- აშშ, ნატო და ევროკავშირი უკრაინას მისცემენ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის (კოლექტიური თავდაცვა) მსგავს უსაფრთხოების გარანტიებს;
- რუსეთმა საკანონმდებლი დონეზე უნდა გაამყაროს უკრაინაზე თავდაუსხმელობის პოლიტიკა;
- უკრაინა ევროკავშირის წევრი გახდება კონკრეტულად განსაზღვრულ დროს;
- უკრაინა დარჩება არაბირთვულ სახელმწიფოდ;
- ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს ერთობლივად მართავენ უკრაინა, რუსეთი და აშშ, თუმცა ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინა რუსეთის მონაწილეობას არ ეთანხმება;
- რუსეთი და უკრაინა იღებენ ვალდებულებას თავის საგანმანათლებლო სისტემებსა და საზოგადოებაში განავითარონ ტოლერანტობა და კულტურათა ურთიერთგაგება.
ყველაზე რთული ტერიტორიის საკითხია. უკრაინა მოითხოვს ცეცხლის შეწყვეტას ამჟამინდელი საბრძოლო მოქმედებების ფაქტობრივ ხაზზე, რუსეთი კი - დონეცკის ოლქიდან უკრაინის ჯარების სრულად გაყვანას.
კომპრომისის სახით აშშ-ის წინადადებაა დონეცკის ოლქში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, ამ წინადადებაზე უკრაინაში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომლის მოსამზადებლად საჭიროა 60 დღე და ცეცხლის რეალურად შეწყვეტა.
გეგმის პროექტის თანახმად:
- რუსეთმა ჯარები უნდა გაიყვანოს დნეტროპეტროვსკის, სუმის, ხარკოვის და ნიკოლაევის ოლქებიდან;
- შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში უკრაინა რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატარებს არჩევნებს;
- შეთანხმების დაცვას მეთვალყურეობას გაუწევს მშვიდობის საბჭო აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმძღვანელობით. საბჭოში იქნებიან ნატოს და ევროპის სახელმწიფოების წარმომადგენლები.
