ზელენსკიმ საჯარო გახადა ომის დასრულების 20-პუნქტიანი გეგმის პროექტი

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დღეს, 24 დეკემბერს პირველად ილაპარაკა ომის დასრულების 20-პუნქტიანი ამერიკული გეგმის პროექტის ყველა პუნქტის შინაარსზე.

უკრაინული მედიასაშუალებების ინფორმაციით, „საბაზისო დოკუმენტის“ პროექტის დეტალები საჯაროდ ცნობილი გახდა უკრაინის პრეზიდენტის დღევანდელი ბრიფინგიდან. ზელენსკის განმარტებით, პროექტში წარმოდგენილი ბევრი პოზიცია უკრაინის და აშშ-ის საერთო ხედვას ასახავს.

ძირითადი პუნქტების თანახმად:

  • კიდევ ერთხელ დადასტურებულია უკრაინის სუვერენიტეტი;
  • უკრაინის არმიის რიცხოვნობა მშვიდობიან პერიოდში იქნება 800 ათასი;
  • აშშ, ნატო და ევროკავშირი უკრაინას მისცემენ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის (კოლექტიური თავდაცვა) მსგავს უსაფრთხოების გარანტიებს;
  • რუსეთმა საკანონმდებლი დონეზე უნდა გაამყაროს უკრაინაზე თავდაუსხმელობის პოლიტიკა;
  • უკრაინა ევროკავშირის წევრი გახდება კონკრეტულად განსაზღვრულ დროს;
  • უკრაინა დარჩება არაბირთვულ სახელმწიფოდ;
  • ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს ერთობლივად მართავენ უკრაინა, რუსეთი და აშშ, თუმცა ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინა რუსეთის მონაწილეობას არ ეთანხმება;
  • რუსეთი და უკრაინა იღებენ ვალდებულებას თავის საგანმანათლებლო სისტემებსა და საზოგადოებაში განავითარონ ტოლერანტობა და კულტურათა ურთიერთგაგება.

ყველაზე რთული ტერიტორიის საკითხია. უკრაინა მოითხოვს ცეცხლის შეწყვეტას ამჟამინდელი საბრძოლო მოქმედებების ფაქტობრივ ხაზზე, რუსეთი კი - დონეცკის ოლქიდან უკრაინის ჯარების სრულად გაყვანას.

კომპრომისის სახით აშშ-ის წინადადებაა დონეცკის ოლქში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნა. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, ამ წინადადებაზე უკრაინაში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, რომლის მოსამზადებლად საჭიროა 60 დღე და ცეცხლის რეალურად შეწყვეტა.

გეგმის პროექტის თანახმად:

  • რუსეთმა ჯარები უნდა გაიყვანოს დნეტროპეტროვსკის, სუმის, ხარკოვის და ნიკოლაევის ოლქებიდან;
  • შეთანხმების ხელმოწერის შემთხვევაში უკრაინა რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატარებს არჩევნებს;
  • შეთანხმების დაცვას მეთვალყურეობას გაუწევს მშვიდობის საბჭო აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხელმძღვანელობით. საბჭოში იქნებიან ნატოს და ევროპის სახელმწიფოების წარმომადგენლები.



