აშშ-სა და უკრაინის წარმომადგენლები მაიამიში გამართულ მოლაპარაკებებს „პროდუქტიულსა და კონსტრუქციულს“ უწოდებენ

აშშ-სა და უკრაინის წარმომადგენლებმა 21 დეკემბერს ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულების შესახებ სამდღიან შეხვედრებს „პროდუქტიულ და კონსტრუქციულს“ უწოდებენ, თუმცა რაიმე გარღვევის შესახებ არაფერი უთქვამთ.
„უკრაინის დელეგაციამ ამერიკელ და ევროპელ პარტნიორებთან პროდუქტიული და კონსტრუქციული შეხვედრების სერია გამართა“, - ნათქვამია უკრაინის წარმომადგენელ რუსტემ უმეროვისა და აშშ-ის წარმომადგენლის სტივ უიტკოფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
მაიამიში უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების მოლაპარაკებების მესამე დღის წინ კრემლმა განაცხადა, რომ გარღვევას არ მოელოდა და ომის დასრულების გეგმაში შემოთავაზებული ცვლილებებს წარუმატებელი უწოდა.
გასულ თვეში ვაშინგტონმა უკრაინა და მისი ევროპელი მოკავშირეები გააკვირვა ომის დასრულების 28-პუნქტიანი გეგმის წარდგენით, რომელიც ფართოდ მიიჩნევა კრემლის ძირითადი მოთხოვნების დათმობად და რომელიც კიევისა და ევროპის ჩარევის შემდეგ ხელახლა დამუშავდა.
თუმცა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კრემლი მიიღებს ცვლილებებს, რადგან საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე მათ უკვე „არაკონსტრუქციულს“ უწოდებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ვერსიის შესახებ ცოტა რამ არის ცნობილი, სავარაუდოდ, კიევისგან მოსალოდნელია, რომ აშშ-ის უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ გარკვეული ტერიტორია დათმოს - პერსპექტივა, რომელსაც ბევრი უკრაინელი არ ეთანხმება.
მოსკოვისა და კიევის ელჩები ცალ-ცალკე უნდა შეხვედროდნენ უიტკოფს და ტრამპის სიძეს, ჯარედ კუშნერს. კრემლმა სამმხრივი მოლაპარაკებები ადრე გამორიცხა. უკრაინის თქმით, ქალაქში ევროპელი წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ.
საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის ადმინისტრაცია 21 დეკემბერს მიესალმა კრემლის მზადყოფნას რუსეთისა და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დიალოგისთვის. „ჩვენ მივესალმებით კრემლის საჯარო თანხმობას ამ მიდგომის გამო. უახლოეს დღეებში გადავწყვეტთ, თუ როგორ გავაგრძელოთ გზა“, - ნათქვამია ელისეს სასახლის განცხადებაში. მასში ნათქვამია, რომ დიალოგი უნდა წარიმართოს ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან და უკრაინასთან კოორდინაციით და მისი მთავარი მიზანი უნდა იყოს მშვიდობა.
ფორუმი