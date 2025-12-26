აშშ ნიგერიაში ISIS-ის პოზიციებს ურტყამს - ოპერაცია ნიგერიის მთავრობასთან არის შეთანხმებული

ISIS-ის მებრძოლებმა უპირატესად უდანაშაულო ქრისტიანები ამოიღეს სამიზნეში და სასტიკად დახოცეს - დაწერა ტრამპმა Truth-ზე.
აშშ-ის აფრიკის სარდლობის თანახმად, ოპერაცია ნიგერიის მთავრობასთან არის შეთანხმებული.
აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰეგსეთმა ნიგერიის მთავრობას მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოკოტოს შტატში ოპერაციის დროს ISIS-ის რამდენიმე მებრძოლი დაიღუპა. თითქმის ორი თვის წინ ტრამპმა უკვე დაგმო ნიგერიაში ქრისტიანებზე თავდასხმები და სამხედრო მოქმედებებით დაიმუქრა. იმ დროს მან ქვეყნის ხელმძღვანელობა უმოქმედობაში დაადანაშაულა.
ნიგერიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საჰაერო დარტყმები აშშ-სთან ერთობლივ ანტიტერორისტულ ოპერაციად შეაფასა. განცხადების თანახმად, თავდასხმები ამერიკელებთან კონსულტაციითა და თანამშრომლობით განხორციელდა ტერორიზმისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის მიმდინარე საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ნიგერიის მთავრობამ აშშ-ის სამხედროებს სადაზვერვო ინფორმაცია მიაწოდა, ნათქვამია განცხადებაში. პრეზიდენტმა ტინუბუმ აშშ-ის თავდასხმებს „მწვანე შუქი“ აუნთო.
ნიგერია სხვადასხვა ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს შორის მრავალრიცხოვანი კონფლიქტით იტანჯება. ძალადობრივ დაპირისპირებას როგორც ქრისტიანების, ასევე მუსლიმების სიცოცხლე ეწირება. ქვეყანა დაყოფილია ძირითადად მუსლიმებით დასახლებულ ჩრდილოეთად და ძირითადად ქრისტიანულ სამხრეთად.
