ზელენსკი კრემლის პოზიციაზე: “კინჟალები” და “შაჰედები” ამბობენ მათ სათქმელს

უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იჰორ კლიმენკომ განაცხადა, რომ “ამდენი დრონით ქალაქის ცენტრზე თავდასხმა პირველად განხორციელდა”.
რუსეთის თავდასხმიდან რამდენიმე საათში უკრაინამ წამოიწყო რუსეთის სამიზნეებზე საჰაერო იერიში, 110-ზე მეტი დრონი იყო გაშვებული რუსეთის ოლქებისკენ, მათ შორის, სამიზნე იყო მოსკოვის ოლქიც.
რუსეთის რამდენიმესაათიანი იერიში კიევის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე განხორციელდა უკრაინისა და აშშ-ის პრეზიდენტების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში დაპოსტა, რომ 26 დეკემბრის ღამიდან მოყოლებული რუსეთის მიერ გამოყენებული იყო 500-მდე დრონი - დიდი რაოდენობით „შაჰედი“ და 40 რაკეტა, მათ შორის, „კინჟალები“:
"უპირველესი სამიზნე კიევია - ენერგოობიექტები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. სამწუხაროდ, იყო დარტყმები და დაზიანდა ჩვეულებრივი საცხოვრებელი შენობები. მაშველები ეძებენ ერთ-ერთი შენობის ნანგრევებში მოყოლილ ადამიანს. დედაქალაქისა და ოლქის ზოგიერთ რაიონში ელექტროენერგია და გათბობა არ არის. მეხანძრეები მუშაობენ. შემკეთებელი ჯგუფები შეუდგნენ ზოგიერთ ენერგოობიექტზე მუშაობას; სხვაგან, პერსონალი თავშესაფრებში რჩება და მაშველები და შემკეთებლები შეუდგებიან მუშაობას, როგორც კი საჰაერო იერიში შეწყდება.
ბოლო დღეები ბევრჯერ დაისვა შეკითხვა - რა პასუხი აქვს რუსეთს აშშ-ისა და მსოფლიოს მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე ომის დასრულების შესახებ? რუსეთის წარმომადგენლები მონაწილეობენ ხანგრძლივ მოლაპარაკებებში, მაგრამ სინამდვილეში “კინჟალები” და “შაჰედები” ამბობენ მათ სათქმელს.
ეს არის პუტინისა და მისი გარემოცვის რეალური დამოკიდებულება. მათ არ სურთ ომის დასრულება და ცდილობენ ყველა შესაძლებლობის გამოყენებას უკრაინისთვის კიდევ უფრო მეტი ტანჯვის მისაყენებლად და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებზე ზეწოლის გასაძლიერებლად. ეს ნიშნავს, რომ საპასუხო ზეწოლა არასაკმარისია. თუკი რუსეთი შობისა და ახალი წლის პერიოდსაც აქცევს დანგრეული სახლებისა და დამწვარი ბინების, დანგრეული ელექტროსადგურების პერიოდად, მის ამ ავადმყოფურ ქმედებას შეიძლება პასუხი გაეცეს მხოლოდ მართლა ძლიერი ნაბიჯებით. აშშ-ს აქვს ამისი შესაძლებლობა, ევროპას აქვს ამისი შესაძლებლობა. ჩვენს ბევრ პარტნიორს აქვს ამისი შესაძლებლობა. მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება".
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 27 დეკემბერსაც გაუსვა ხაზი უკრაინის თავდაცვის მხარდაჭერის მნიშვნელობას და რომ საჰაერო თავდაცვისთვის დახმარება უნდა იყოს "საკმარისი და დროული".
ზელენსკი აცხადებს, რომ 27 და 28 დეკემბერს "მსოფლიოს უძლიერესი სახელმწიფოების მიერ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე" იმსჯელებს ევროპელ ლიდერებთან, კანადის პრემიერმინისტრთან და აშშ-ის პრეზიდენტთან.
