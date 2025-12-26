ზელენსკი კვირას ფლორიდაში ტრამპს შეხვდება. რუსეთმა ის და მისი მხარდამჭერები ევროკავშირიდან აშშ-ის გეგმის „ჩაშლის“ მცდელობაში დაადანაშაულა

თუმცა რუსეთმა 26 დეკემბერს ის და მისი მხარდამჭერები ევროკავშირიდან აშშ-ს მიერ შემუშავებული საბრძოლო მოქმედებების შეჩერების გეგმის „ჩაშლის“ მცდელობაში დაადანაშაულა. კვირას დაგეგმილ შეხვედრაზე ახალი სამშვიდობო წინადადებების უნდა განიხილონ.
ბოლო გეგმა წარმოადგენს 20-პუნქტიან შემოთავაზებას, რომელიც, ზელენსკის მიერ ამ კვირაში გახმაურებული დეტალების თანახმად, ომს ამჟამინდელი ფრონტის ხაზზე გაყინავს, მაგრამ უკრაინას საშუალებას მისცემს, გაიყვანოს ჯარები აღმოსავლეთიდან, სადაც შესაძლოა დემილიტარიზებული ბუფერული ზონები შეიქმნას.
ზელენსკის ოფისმა განაცხადა, რომ ტრამპთან შეხვედრა დაგეგმილია კვირას ფლორიდაში, სადაც ტრამპს რეზიდენცია აქვს.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ 26 დეკემბერს მან სატელეფონო საუბარი გამართა ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რიუტესთან, გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან და სხვა ევროპელ ლიდერებთან.
უკრაინის მონაწილეობით შემუშავებული ახალი გეგმა კიევის მიერ შესაძლო ტერიტორიული დათმობების ყველაზე მკაფიო აღიარებას წარმოადგენს და ძალიან განსხვავდება ვაშინგტონის მიერ გასულ თვეში წარდგენილი 28-პუნქტიანი წინადადებისგან, რომელიც რუსეთის ბევრ ძირითად მოთხოვნას ითვალისწინებდა.
გეგმის ნაწილი მოიცავს აშშ-უკრაინის ცალკეულ ორმხრივ შეთანხმებებს უსაფრთხოების გარანტიების, რეკონსტრუქციისა და ეკონომიკის შესახებ. ზელენსკის თქმით, ეს შეთანხმებები ყოველდღიურად იცვლება.
„ჩვენ განვიხილავთ ამ დოკუმენტებს, უსაფრთხოების გარანტიებს“, - თქვა მან კვირის შეხვედრაზე.
„რაც შეეხება მგრძნობიარე საკითხებს, ჩვენ განვიხილავთ დონბასს (აღმოსავლეთ რეგიონს) და ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს და, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებსაც“, - დასძინა მან.
რუსეთმა ფლორიდაში დაგეგმილი მოლაპარაკებების წინ მიანიშნა, რომ ეწინააღმდეგება ამ გეგმას.
პუტინის საგარეო პოლიტიკის თანაშემწემ, იური უშაკოვმა ტრამპის ადმინისტრაციის წევრებთან ისაუბრა მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მიიღო აშშ-ის წინადადებები შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ, განაცხადა კრემლმა პარასკევს.
კითხვაზე, თუ როგორ უყურებდა მოსკოვი დოკუმენტებს, კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ მას არ სურდა კომენტარის გაკეთება, რადგან რუსეთი ფიქრობდა, რომ საჯაროდ განცხადებების გაკეთებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მოლაპარაკებებს.
რუსეთის გაზეთ „კომერსანტის“ ცნობით, პუტინმა რუსეთის ზოგიერთ წამყვან ბიზნესმენს უთხრა, რომ შესაძლოა მზად იყოს უკრაინის სხვა რეგიონებში რუსული ძალების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის გაცვლისთვის, მაგრამ სანაცვლოდ მას მთელი დონბასი სურდა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, სერგეი რიაბკოვმა ზელენსკის პოზიცია გააკრიტიკა. „ჩვენი საბოლოო ძალისხმევის განხორციელებისა და შეთანხმების მიღწევის უნარი დამოკიდებული იქნება ჩვენსავე შრომასა და მეორე მხარის პოლიტიკურ ნებაზე“, - განაცხადა რიაბკოვმა რუსულ ტელევიზიაში.
„განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც კიევმა და მისმა სპონსორებმა - განსაკუთრებით ევროკავშირის შიგნით, რომლებიც არ ემხრობიან შეთანხმებას - გააძლიერეს ძალისხმევა მის ჩასაშლელად“.
მან თქვა, რომ ზელენსკის მონაწილეობით შემუშავებული წინადადება „რადიკალურად განსხვავდება“ იმ პუნქტებისგან, რომლებიც თავდაპირველად აშშ-სა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს ამ თვეში მიმდინარე კონტაქტების დროს ჰქონდათ შემუშავებული.
მან განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება „უნდა დარჩეს იმ ფარგლებში“, რომელიც ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაადგინეს აგვისტოში ალასკაში შეხვედრისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში „შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია“.
ზელენსკიმ ამ კვირაში განაცხადა, რომ კიევსა და ვაშინგტონს შორის კვლავ არსებობს უთანხმოება ორ ძირითად საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც ტერიტორიისა და ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის სტატუსს ეხება.
ვაშინგტონი უკრაინას დაჟინებით ურჩევდა, გამოსულიყო აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონის 20 პროცენტის ტერიტორიიდან, რომელსაც ის კვლავ აკონტროლებს და რომელიც რუსეთის მთავარ ტერიტორიულ მოთხოვნას წარმოადგენს.
მან ასევე წამოაყენა აშშ-უკრაინა-რუსეთის ერთობლივი კონტროლის წინადადება ზაპოროჟიეზე, ევროპაში ყველაზე დიდ ატომურ ელექტროსადგურზე, რომელიც რუსეთმა შეჭრის დროს დაიკავა.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მას მეტი მიწის დათმობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ უკრაინელი ხალხი ამას რეფერენდუმზე დათანხმდება და რომ მას არ სურს რუსეთის მონაწილეობა ატომურ ელექტროსადგურში.
მოსკოვს არ სურს, უარი თქვას თავის მკაცრ ტერიტორიულ მოთხოვნებზე, რომლებიც უკრაინის დონბასიდან სრულად გასვლას და ნატოში გაწევრიანების მცდელობების შეწყვეტას გულისხმობს.
მას ასევე სურს, რომ დასავლეთის ქვეყნებს აეკრძალოს უკრაინაში სამშვიდობო ჯარების განლაგება და დაწესდეს მკაცრი პოლიტიკური და სამხედრო შეზღუდვები, რასაც კიევი კაპიტულაციის ტოლფასად მიიჩნევს.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინელ დიპლომატებს მოსკოვთან პირდაპირი კავშირი არ ჰქონიათ, თუმცა შეერთებული შტატები შუამავლის როლს ასრულებდა და რუსეთისგან პასუხს ელოდა ამ ბოლო შეთავაზებაზე.
„ვფიქრობ, მათ ოფიციალურ პასუხს უახლოეს დღეებში გავიგებთ“, - განაცხადა ზელენსკიმ.
მან სკეპტიციზმი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, ნამდვილად სურს თუ არა მოსკოვს შეჭრის შეჩერება.
„რუსეთი ყოველთვის ეძებს მიზეზებს, რომ არ დათანხმდეს“, - თქვა მან.
