დენის ფასი არ შეიცვლება მომდევნო სამი თვე - სემეკის თავმჯდომარე

როგორც სემეკის თავმჯდომარემ, დავით ნარმანიამ განაცხადა კომისიის სხდომის დაწყებამდე, დღეს 29 დეკემბერს დროებითი ტარიფები დადგინდება, რაც ნიშნავს, რომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში არსებული ტარიფები უცვლელად დარჩება.
სემეკი ელექტროენერგიის საფასურის ზრდას დეკემბრის შუა რიცხვებში პროგნოზირებდა, მოგვიანებით, "ქართული ოცნების" მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გამოთქვა იმედი, რომ ელექტროენერგიის საფასური არ გაიზრდებოდა.
როგორც სემეკის სხდომის დაწყებამდე უთხრა მედიის წარმომადგენლებს დავით ნარმანიამ, გადაწყვეტილება მომდევნო სამი ითვით ტარიფის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით მიიღეს რამდენიმე ფარტორის გათვალისწინებით. ელექტროენერგიის გამანაწილებელმა კომპანიებმა კომისიას პროცესის სამი თვით გადავადების თხოვნით წერილობით მიმართეს, ბოლომდე დაზუსტებული არ არის ელექტროენერგიის ბალანსები და მომდევნო წლის მოსალოდნელი გენერაციის მაჩვენებლები. ამასთანმ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა კონსულტაცია მთავრობასთან.
როგორც დავით ნარმანიან განაცხადა, ეს ბუნებრივი პროცესია, რადგან გენერაციის პროგნოზები და ჰიდროსადგურების დერეგულირება მთავრობის პრეროგატივაა.
"ბოლო დღეების განმავლობაში კომისია ინტენსიურად მუშაობდა გამანაწილებელ კომპანიებთან თემების დაზუსტებაზე გარდა ამისა გვქონდა კონსულტაციები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. ელექტროენერგიის გამანაწილებელმა კომპანიებმა გამოგვიგზავნეს წერილობით თხოვნა ამ პროცესის 3 თვით გადავადებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან არ არის დაზუსტებული ელექტროენერგიის ბალანსები ის თუ როგორი იქნება მოსალოდნელი გენერაცია მომდევნო წელს, აქედან გამომდინარე კომისია დღეს იმსჯელებს და ვფიქრობთ, დავადგინოთ დროებითი ტარიფები, რაც იმას ნიშნავს რომ დავადგინოთ 3 თვით ტარიფები შევინარჩუნოთ ელექტროენერგეტიკის სექტორში", - თქვა დავით ნარმანიამ.
ჟურნალისტების შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა გავლენა მთავრობის განცხადებას დამოუკიდებელი მარეგულირებლის გადაწყვეტილებაზე, ნარმანიამ უპასუხა, რომ "შეეშვან" მისი "ტერმინების ინტერპრეტაციას".
"ვთქვი, რომ შესაძლოა გაიზარდოს და დავასახელე სხვადასხვა ფაქტორები, რა შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი ტარიფების ზრდა. დღეს ეს ფაქტორები არ გვაქვს, აქედან გამომდინარე ხდება არსებული ტარიფის შენარჩუნება. რაც შეეხება კონსულტაციებს პრემიერ-მინისტრთან, ბუნებრივია გვქონდა, იმიტომ რომ მთავრობის პრეროგატივაა მთელი რიგი საკითხები ელექტროენერგეტიკის სექტორში, მათ შორის ეს არის ბალანსებთან დაკავშირებული საკითხები, გენერაციების პროგნოზები, ჰიდროსადგურების დერეგულირებასთან დაკავშირებული თემები, რაზეც კომისიის გადაწყვეტილებები არის დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე ეს ბუნებრივი პროცესია", - თქვა ნარმანიამ.
მისი სიტყვებით, რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, ბუნებრივ აირზე ისედაც არ იყო მოსალოდნელი ტარიფების ზრდა.
"ამაზე გავაკეთე განცხადება, რომ მცირედი კორექტირებები ხდებოდა ამ ნაწილში. ასე რომ ველოდებით იმას, რომ არც ელექტროენერგეტიკაში და არც ბუნებრივ გაზზე სამომხმარებლო ტარიფები არ გაიზრდება და იქნება შენარჩუნებული“, - თქვა დავით ნარმანიამ.
სს ეპ ჯორჯია მიწოდება
|უნივერსალური მიმწოდებლის მომხმარებელთა ტარიფები, (დღგ-ის ჩათვლით)
|საფეხური
|თეთრი/კვტ.სთ
|3,3-6-10 კილოვოლტი (საყოფაცხოვრებო)
|27.880
|220/380 ვოლტი (მცირე საწარმოები)
|28.961
|0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო)
|14.731
|101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო)
|18.708
|301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო)
|23.227
თელმიკო - „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია“
|უნივერსალური მიმწოდებლის მომხმარებელთა ტარიფები, (დღგ-ს ჩათვლით
|საფეხური
|თეთრი/კვტ.სთ
|3,3-6-10 კილოვოლტი (საყოფაცხოვრებო)
|26.647
|220/380 ვოლტი (მცირე საწარმოები)
|29.932
|0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო)
|15.041
|101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო)
|19.053
|301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო)
|23.537
