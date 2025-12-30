ფარცხალაძის წინააღმდეგ ერთ-ერთ მტკიცებულებად რუსეთის ორი მოქალაქის ჩვენება სახელდება

ყოფილი მთავარი პროკურორის, ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის წინააღმდეგ საქმეში დევს ჩვენება რუსეთის ორი მოქალაქისა, რომლებიც, როგორც საქმის პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, რამდენიმე დღის წინ პროკურატურაში თავისი ფეხით მივიდნენ.
ლევან ვეფხვაძის თქმით, ორივე მოწმე მოკლული ბიზნესმენის, ლევან ჯანგველაძის მეგობარი იყო. ისინი ჯერ საგამოძიებო უწყებაში დაკითხეს, შემდეგ კი - მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე საქალაქო სასამართლოში.
ოთარ ფარცხალაძეს სწორედ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით და ანგარებით განზრახ მკვლელობის მომზადებაში სდებენ ბრალს. მას სასამართლომ პატიმრობა დღეს, 30 დეკემბერს, დაუსწრებლად შეუფარდა.
"რუსეთის მოქალაქეებმა მიმართეს საგამოძიებო ორგანოს, მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადეს. მათ გადაწყვიტეს, რომ გამოძიებას დაეხმარონ... ეს მოწმეები ადასტურებენ, რომ ლევან ჯანგველაძე მათ უყვებოდა, რომ ფარცხალაძეს დაპირისპირება ჰქონდა მასთან, მათ შორის ასახელებენ მიქაძეებს, რომლებსაც დაპირისპირება ჰქონდათ ბიზნესსაქმიანობასთან დაკავშირებით. ლევან ჯანგველაძე შიშობდა და უსაფრთხოების ზომები ჰქონდა მიღებული", - ამბობს პროკურორი.
მისივე სიტყვებით, ორივე მოწმემ საქართველო უკვე დატოვა და არსებითი განხილვის ეტაპზე დაიკითხებიან.
აშშ-ისა და ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული ყოფილი მთავარი პროკურორის, კანონიერი ქურდის ძმის მკვლელობაში ბრალდებული ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატის, გაგი მოსიაშვილის თქმით კი, ისინი დაბრუნებას აღარ აპირებენ, რაც დაკითხვის ოქმების შინაარსიდანაც ჩანს.
დაცვის მხარის მტკიცებით, საქმეში პირდაპირი მტკიცებულება არ არსებობს, ჩვენება კი რუსეთის მოქალაქეებისა, რომლებიც თავს ჯანგველაძის მეგობრებს უწოდებენ, ირიბი მტკიცებულებაა და არაფერს ადასტურებს მკვლელობის ორგანიზების თაობაზე.
"არ შეიძლება ბრალი წარუდგინოთ ადამიანს, თუ საქმეში არ არსებობს პირდაპირი მტკიცებულება. ამის შემდეგ ირიბი ჩვენება შეიძლება გახდეს პირის პასუხისგებაში მიცემის საფუძველი. საოცარი ამბავი, ირიბი ჩვენებები არის კონფლიქტთან დაკავშირებით და არა [მკვლელობის] შეკვეთასთან დაკავშირებით...რამდენიმე დღის წინ საქართველოში ჩამოვიდნენ რუსეთის მოქალაქეები თურმე და განაცხადეს, კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი იმ ფაქტს, რომ მათ ჰქონდათ ბიზნესდავა. რომელ ბიზნესზეა საუბარი? გამოკვეთილია რაიმე [სიგარეტის ბიზნესი] რომ არსებობდა? მოწმეთა ჩვენებებით მხოლოდ დასტურდება რაღაც კონფლიქტის არსებობა და ეს კონფლიქტი არსებობდა თუ არა საერთოდ, ეს დასადგენია", - განაცხადა გაგი მოსიაშვილმა.
ვინ არიან ეს მოწმეები და რას ამბობენ? - ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად პროკურატურა დაინტერესებულ პირებს სასამართლო სხდომებზე სიარულს ურჩევს.
საქმე 35-ტომიანია, აქედან ნაწილი გელა უძილაურის საქმის მასალებია, 7 ტომი კი სრულიად ახალი მასალები.
ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდადებულია ყოფილი სპეცრაზმელი გელა უძილაური, რომელიც მკვლელობას ადასტურებს, მაგრამ ამბობს, რომ ეს განზრახული და მით უმეტეს შეკვეთილი, არ ყოფილა. მას უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი.
პროკურორი არ იზიარებს დაცვის მხარის კრიტიკას მტკიცებულებების არარსებობაზე და ამბობს:
"საქმე მოცულობითია, 35 ტომია, ცალკე აღებული მოწმის ჩვენების შეფასება, ექსპერტიზის დასკვნის შეფასება, ასე არ ხდება, ერთობლიობაში უნდა შეფასდეს, ჩვენ ერთობლიობაში საკმარის მტკიცებულებებად მივიჩნიეთ, რომ ბრალი წარგვედგინა."
პროკურატურის ცნობით, ფარცხალაძემ საქართველო რუსეთის პასპორტით 2025 წლის ივნისში დატოვა. მასზე ძებნა გამოცხადდება.
29 დეკემბერს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე „სრულად გახსნილია“.
მანვე განმარტა, რომ მტკიცებულებების საფუძველზე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ გამოტანილია დადგენილება ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის მიმართ ბრალდებულის სახით პასუხისგებაში მიცემის შესახებ.
ლევან ჯანგველაძე 2025 წლის 14 მარტს თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე მოკლეს.
- ამ საქმეზე „კილერობისთვის“ მსჯავრდადებულია ყოფილი სპეცრაზმელი გელა უძილაური, რომელიც მკვლელობას ადასტურებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს განზრახული და მით უმეტეს შეკვეთილი, არ ყოფილა. მას უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს.
- ამჟამად სასამართლო განიხილავს სანდრო (ჯანო) წივწივაძის საქმეს - ის ბრალდებულია იმ იარაღის უკანონოდ გასხვისებაში, რომლითაც ჯანგველაძე მოკლეს;
- ასევე გრძელდება ბიზნესმენი ძმების, გიორგი და დავით (დათუნა) მიქაძეებისა და მათი გარემოცვის წევრების საქმე - მათ მკვლელობის ორგანიზებას ედავებიან. ყველანი უარყოფენ ბრალს.
ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის საქმეზე წინასასამართლო სხდომა 2026 წლის 19 თებერვალს დაინიშნა.
