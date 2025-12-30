ინფრასტრუქტურის ექსმინისტრის მოადგილე ნახევარმილიონიანი გირაოთი გაათავისუფლეს

გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა გამოაცხადა.
- გაბუნია 2025 წლის 30 ოქტომბერს დააკავეს - „ფინანსურმა პოლიციამ“ განაცხადა, რომ ის სუსთან ერთად დააკავეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. ამასთან, ექსმინისტრ ირაკლი ქარსელაძის, გაბუნიასა და სხვა პირების ქონება - სულ 18 ობიექტი - გაჩხრიკეს.
- კობა გაბუნია სამინისტროში იყო საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის კურატორი - ამ ფონდთან დაკავშირებით უკვე არაერთი მაღალჩინოსანია მიცემული პასუხისგებაში, მათ შორის, ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი - მას გირაო შეუფარდეს.
დღესვე, 30 დეკემბერს სააგენტო „ინტერპრესნიუსს“ ქარსელაძის ადვოკატმა გოჩა კვირიკაშვილმა განუცხადა, რომ კობა გაბუნიას არ მიუცია ირაკლი ქარსელაძის წინააღმდეგ ჩვენება.
„100 %-ით გეუბნებით, შემრცხვება, თუ ტყუილი აღმოჩნდება. გეუბნებით, რომ ეს [ქარსელაძის წინააღმდეგ ჩვენება] არ ყოფილა. გამოძიება დარწმუნდა, რომ ქარსელაძე ამ საქმესთან მიმართებაში კავშირში არაა“, - ციტირებს IPN-ი ადვოკატს.
- ჯერჯერობით არ დაუკავებიათ და ბრალი არ წარუდგენიათ ირაკლი ქარსელაძისათვის.
- ირაკლი ქარსელაძე სუს-ის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის მეჯვარე, კურსელი და ახლო მეგობარია.
- ბოლო პერიოდში დააკავეს გრიგოლ ლილუაშვილი, ხოლო მისი გარემოცვის რამდენიმე წევრი პასუხისგებაში მისცეს.
მათგან ორი დაკავებულია, ერთს კი დაუსწრებლად აქვს პატიმრობა შეფარდებული.
- პირველი ბიჭიკო პაიკიძეა, გრიგოლ ლილუაშვილის მეგობარი, ნათლულის მამა, ვანში „ოცნების“ დეპუტატი და ბიზნესმენი; მასზე 24 სექტემბრიდან ძებნაა გამოცხადებული;
- მეორე - კობა ხუნდაძე, „საქართველოს რკინიგზის“ ყოფილი თანამშრომელი, ლილუაშვილის მეჯვარის ძმა, ასევე ბიზნესმენი. 22 ოქტომბერს სწორედ მისი სახლიდან ამოიღეს 94 კონვერტად დახარისხებული 1 319 300 აშშ დოლარი;
- მესამე - ანდრია (სანდრო) ლილუაშვილი, გრიგოლ ლილუაშვილის ბიძაშვილი, ინტერესებით სამშენებლო/დეველოპერულ ბიზნესსა და სატრანსპორტო სფეროში:
