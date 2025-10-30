დააკავეს ინფრასტრუქტურის ექსმინისტრის მოადგილე, ქარსელაძის ქონება გაჩხრიკეს

კობა გაბუნია სამინისტროში იყო საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის კურატორი - ამ ფონდთან დაკავშირებით უკვე არაერთი მაღალჩინოსანია მიცემული პასუხისგებაში, მათ შორის, ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი - მას გირაო შეუფარდეს.
ეს ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში 30 ოქტომბრის საღამოს გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი.
საქმე დავით ტაბიძისა და სხვა მაღალჩინოსნების დაკავებას უკავშირდება აუშენებელი საბავშვო ბაღების საქმეზე - სამივე მათგანს გირაო შეუფარდეს.
„ფინანსური სამსახურის“ უფროსის მოადგილემ, ია ახალაიამ ბრიფინგზე განაცხადა:
- „როგორც უკვე ცნობილია, დაკავებულები იყვნენ სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი დავით ტაბიძე, ფონდის პროგრამის მენეჯერი და ამავე სამსახურის პროექტის მენეჯერი, რომლებმაც სრულად ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით სასამართლოს მიერ გირაო შეეფარდათ.
- საზოგადოებისთვის ასევე ცნობილია, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, 30 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 9 365 801 ლარის თაღლითურად დაუფლებისა და 1 211 000 ლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებულები არიან შპს „ლაგი კაპიტალის“ ხელმძღვანელი პირები“.
ია ახალაიას თანახმადვე, გამოძიების მასალების მიხედვით:
- „ლაგი კაპიტალის“ მიერ 2023 წლის ივლისიდან 2024 წლის მაისამდე პერიოდში, ფონდში წარდგენილი ავანსის მოთხოვნები იყო დაუსაბუთებელი და მხოლოდ ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი;
- დასახელებულმა პირებმა, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის კობა გაბუნიას დავალებით, სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენეს;
- კერძოდ, მათ უპირატესობის მინიჭების მიზნით, - მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიის მიერ 2023 წლის ივლისის თვეში მიღებული ავანსი არ იყო დახარჯული მიზნობრივად, - 2023-2024 წლებში „ლაგი კაპიტალზე“ საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისთვის მაინც გასცეს 11 218 380 ლარის დაუსაბუთებელი ავანსი;
- „ლაგი კაპიტალის“ ხელმძღვანელი პირები ამ თანხიდან „თაღლითურად დაეუფლნენ“ 9 365 801 ლარს, - ასეთია ბრალდება.
ია ახალაიას არ დაუზუსტებია, რა როლი ჰქონდა ან შესაძლოა, ჰქონოდა ირაკლი ქარსელაძეს ამ სქემაში. თქვა მხოლოდ ის, რომ ქარსელაძის კუთვნილი ქონება გაჩხრიკეს:
„კომპლექსური ღონისძიების ფარგლებში პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკები ჩატარდა დაკავებულ კობა გაბუნიასთან, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ქარსელაძესთან და სხვა პირებთან - სულ 20 სხვადასხვა ობიექტზე“.
ვინ არის კობა გაბუნია
კობა გაბუნია 2021 წლიდან, - ქარსელაძის დანიშვნის შემდეგ, - 2025 წლამდე იყო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე.
მანამდე, 2018-19 წლებში ის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო - აქაც ქარსელაძის უფროსობისას.
2019-21 წლებში კი სუსში მუშაობდა - იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე.
წლევანდელი, ბოლო დეკლარაციის თანახმად, მისი მეუღლე, მაკა გვენცაძე მუშაობდა სემეკში - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიაში - ჯერ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის უფროსი თანაშემწის პოსტზე, შემდეგ კი საზოგადოებრივ დამცველად.
ამავე წყაროს თანახმად, გაბუნიამ 2024 წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან 93 030 ლარის ხელფასი მიიღო; დეკლარაციის თანახმადვე, ფლობს მხოლოდ ორ ბინასა და ერთ ავტოფარეხს.
ვინ არის ირაკლი ქარსელაძე
- ირაკლი ქარსელაძე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრად 2021 წლის 22 თებერვლიდან 2025 წლის 24 აპრილამდე მუშაობდა;
- ახალმა მინისტრმა, რევაზ სოხაძემ გუშინ, 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სამინისტროში 161 პრობლემური და 122 გადავადებული პროექტია.
- მინისტრობამდე, 2018-21 წლებში, ქარსელაძე იყო მინისტრის პირველი მოადგილე და გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე;
- კიდევ უფრო ადრე მუშაობდა საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდისა და შვილობილი კომპანიების აღმასრულებელ დირექტორად;
- ასევე იყო ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებული „საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის“ მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე.
- ირაკლი ქარსელაძეს მედიაში მოიხსენიებენ სუსის ყოფილი უფროსის, გრიგოლ ლილუაშვილის გარემოცვის წევრად.
- ირაკლი ქარსელაძე გრიგოლ ლილუაშვილის მეჯვარე, კურსელი და ახლო მეგობარია.
- ბოლო პერიოდში ლილუაშვილის გარემოცვის კიდევ სამი წევრი მისცეს პასუხისგებაში.
