ЭХО КАВКАЗА
უკრაინამ კიდევ ორი ​​Patriot-ი მიიღო

საილუსტრაციო ფოტო: Patriot-ის სისტემა უკრაინისთვის განკუთვნილი შეიარაღების ცენტრში. იასიონკა, პოლონეთი. 6 მარტი, 2025.
უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ Patriot-ის ტიპის კიდევ ორი საჰაერო თავდაცვის სარაკეტო სისტემა მიიღო. თავდაცვის მინისტრმა დენის შმიჰალმა ადრე განაცხადა, რომ გერმანიის მთავრობასთან მიღწეულია შეთანხმებები იარაღის მიწოდების შესახებ.

უკრაინული მხარის ცნობით, ორი ბატარეის ღირებულება, საბრძოლო მასალის გაუთვალისწინებლად, ორ მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Patriot-ის სისტემები ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტია და შექმნილია საჰაერო და სარაკეტო საფრთხეებისგან თავის დასაცავად.

კიევმა არაერთხელ მიმართა დასავლელ პარტნიორებს Patriot-ის სისტემებისა და მისთვის განკუთვნილი რაკეტების მიწოდების თხოვნით. ივლისში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ევროპული ქვეყნები უკრაინას საკუთარი მარაგებიდან გადასცემენ სისტემებს, რის შემდეგაც ვაშინგტონი მათ ახალი სისტემებით შეავსებს. მან ასევე გამოაცხადა მზადება ევროპაში 17 Patriot-ის ტიპის სისტემის გასაგზავნად, რომელთა უმეტესობა საბოლოოდ უკრაინას გადაეცემა.

სექტემბერში ბერლინმა განაცხადა კიევისთვის Patriot-ის ტიპის ორი სარაკეტო სისტემის გადაცემის შესახებ, ხოლო ნოემბერში გამოაცხადა, რომ უკრაინაში გაიგზავნება კიდევ ორი სისტემა, რომელთა საფასურს დანია, ლიეტუვა და ნორვეგია იხდიან.

რუსეთი გმობს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენას.


