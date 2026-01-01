უკრაინამ კიდევ ორი ​​Patriot-ი მიიღო

უკრაინული მხარის ცნობით, ორი ბატარეის ღირებულება, საბრძოლო მასალის გაუთვალისწინებლად, ორ მილიარდ დოლარს აჭარბებს. Patriot-ის სისტემები ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტია და შექმნილია საჰაერო და სარაკეტო საფრთხეებისგან თავის დასაცავად.
კიევმა არაერთხელ მიმართა დასავლელ პარტნიორებს Patriot-ის სისტემებისა და მისთვის განკუთვნილი რაკეტების მიწოდების თხოვნით. ივლისში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ევროპული ქვეყნები უკრაინას საკუთარი მარაგებიდან გადასცემენ სისტემებს, რის შემდეგაც ვაშინგტონი მათ ახალი სისტემებით შეავსებს. მან ასევე გამოაცხადა მზადება ევროპაში 17 Patriot-ის ტიპის სისტემის გასაგზავნად, რომელთა უმეტესობა საბოლოოდ უკრაინას გადაეცემა.
სექტემბერში ბერლინმა განაცხადა კიევისთვის Patriot-ის ტიპის ორი სარაკეტო სისტემის გადაცემის შესახებ, ხოლო ნოემბერში გამოაცხადა, რომ უკრაინაში გაიგზავნება კიდევ ორი სისტემა, რომელთა საფასურს დანია, ლიეტუვა და ნორვეგია იხდიან.
რუსეთი გმობს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენას.
