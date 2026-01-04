ირანელები ეკონომიკური პრობლემებისა და საპროტესტო აქციების ფონზე ყოველთვიურ ანაზღაურებას მიიღებენ

„ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ერთი მილიონი თუმნის (დაახლოებით 7 აშშ დოლარი) ეკვივალენტური თანხა ერთ ადამიანზე თვეში. ეს თანხა მათ ანგარიშებზე ოთხი თვის განმავლობაში ჩაირიცხება“, - განუცხადა მთავრობის წარმომადგენელმა ფათემე მოჰაჯერანიმ სახელმწიფო ტელევიზიას.
მისი თქმით, თანხა ყველა ირანელს ოთხი თვის განმავლობაში გადაურიცხავენ და მისი გამოყენება გარკვეული საქონლის შესაძენად იქნება შესაძლებელი. ის მიზნად ისახავს „ხალხზე ეკონომიკური ზეწოლის შემცირებას“.
ირანში, რომლის მოსახლეობაც 85 მილიონს აჭარბებს, მინიმალური ხელფასი დაახლოებით 100 დოლარია, ხოლო საშუალო თვიური ხელფასი დაახლოებით 200 დოლარი.
ირანელები ყოველდღიური საყიდლებისთვის ძირითადად მობილურ ტელეფონებსა და სადებეტო ბარათებს იყენებენ ნაღდი ფულის ნაცვლად.
ირანის ეკონომიკა წლების განმავლობაში ებრძვის აშშ-სა და საერთაშორისო სანქციებს თეირანის ბირთვული პროგრამის გამო. დეკემბერში წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 52 პროცენტი იყო.
ეროვნულმა ვალუტამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აშშ დოლართან მიმართებაში თავისი ღირებულების მესამედზე მეტი დაკარგა, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარის მკვეთრი შემცირება და ქვეყანაში ფართო უკმაყოფილება.
4 იანვარი ისლამურ რესპუბლიკაში ფულის გაუფასურების შემდეგ გამოწვეული ეკონომიკური გაურკვევლობის გამო დაწყებული ცალკეული საპროტესტო აქციების მერვე დღე იყო.
AFP-ის გამოთვლის თანახმად, რომელიც ოფიციალურ განცხადებებსა და მედიის ცნობებს ეყრდნობა, საპროტესტო აქციები, სხვადასხვა ხარისხით, სულ ცოტა, 40 სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა.
ოფიციალურ ცნობებზე დაყრდნობით, დაღუპულია სულ ცოტა, 12 ადამიანი, მათ შორის, უსაფრთხოების ძალების წევრები.
