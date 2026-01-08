აშშ ტოვებს 66 საერთაშორისო ორგანიზაციას

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნის გასვლას 66 საერთაშორისო ორგანიზაციიდან.
თეთრი სახლის თანახმად, ეს ორგანიზაციები აღარ ემსახურებიან აშშ-ის ინტერესებს.
66 ორგანიზაციიდან 31 გაეროს ეგიდით საქმიანობს.
აშშ ტოვებს გაეროს ეგიდით მოქმედ ისეთ სტრუქტურებს, როგორებიცაა დემოკრატიის ფონდი, საერთაშორისო სამართლის კომისია, გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისი, რომელიც ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მუშაობს, მშვიდობის მშენებლობის ფონდი და ა.შ.
აშშ ტოვებს ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიასაც.
66-ვე ორგანიზაცია ჩამოთვლილია პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ხელმოწერილ მემორანდუმში, რომელიც თეთრი სახლის საიტზე 7 იანვარს გამოქვეყნდა. ამ დოკუმენტით დონალდ ტრამპი აღმასრულებელ დეპარტამენტებსა და სააგენტოებს ავალებს ზომების მიღებას 66 ორგანიზაციის დასატოვებლად.
აშშ-ის პრეზიდენტი მემორანდუმში აღნიშნავს, რომ 2025 წლის 4 თებერვალს გასცა გაეროს სისტემაში არსებული და ზოგიერთი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დატოვებისა და მათი დაფინანსების შეწყვეტის ბრძანება, რომლითაც სახელმწიფო მდივანს დაავალა მიმოხილვის მომზადება გაეროში აშშ-ის წარმომადგენელთან კონსულტაციით. მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მდივანმა დასკვნები წარმოადგინა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან განხილვა გაიმართა, პრეზიდენტმა ტრამპმა მიიჩნია, რომ ამ 66 ორგანიზაციის წევრად დარჩენა აშშ-ის ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
