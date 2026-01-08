Accessibility links

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კვლავ უარყო დასავლეთის ქვეყნების ჯარების უკრაინაში განლაგება

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი მარია ზახაროვა
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი მარია ზახაროვა

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კომენტარი გააკეთა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ ე.წ. პარიზის დეკლარაციაზე, რომელსაც 6 იანვარს ხელი მოაწერეს საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და უკრაინის წარმომადგენლებმა.

კრემლმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი კატეგორიული პოზიცია, რომ დასავლეთის ჯარების უკრაინაში განლაგება რუსეთისთვის მიუღებელია.

„დოკუმენტი უკიდურესად შორს არის მშვიდობიანი მოგვარებისგან. ის მიზნად ისახავს არა მდგრადი მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიღწევას, არამედ კონფლიქტის მილიტარიზაციის, ესკალაციისა და გაფართოების გაგრძელებას“, - განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ.

მისი თქმით, „დასავლეთის ქვეყნების სამხედრო დანაყოფების, სამხედრო ობიექტების, საწყობების და სხვა ინფრასტრუქტურის განლაგება უკრაინის ტერიტორიაზე ფასდება, როგორც უცხოური ინტერვენცია და ეს დანაყოფები და ობიექტები „ჩაითვლება რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების ლეგიტიმურ საბრძოლო სამიზნეებად“.

ამ დროს ე.წ. „მსურველთა კოალიციის“ ქვეყნები აპირებენ საერთაშორისო კონტინგენტის განლაგებას უკრაინაში რუსეთთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ და არა სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობის მიზნით. ეს არ არის ნახსენები რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ნახსენები რუსეთის მიერ კონფლიქტის დასრულების პირობები, მათ შორის „დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია“, ასევე „მიმდინარე ტერიტორიული რეალობის“ აღიარება, კერძოდ, უკრაინის ტერიტორიების რუსეთის მიერ ანექსია.

ბრიტანულმა გაზეთმა The Times-მა ხუთშაბათს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ დიდ ბრიტანეთს და საფრანგეთს სურთ უკრაინაში 15 000-მდე ჯარისკაცის გაგზავნა, რაც მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ვიდრე ადრე იყო მოსალოდნელი. გაზეთი აღნიშნავს, რომ ამ მისიისთვის 7 500 ჯარისკაცის გაწვევაც კი რთული ამოცანა იქნება ლონდონისთვის. შეერთებულმა შტატებმა და რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ გამორიცხეს თავიანთი ჯარისკაცების უკრაინაში გაგზავნა.

უსაფრთხოების გარანტიები მთავარი პირობაა იმისთვის, რომ უკრაინამ აშშ-ს წინადადებებზე დაფუძნებული სამშვიდობო შეთანხმებები გააფორმოს. მოსკოვმა არაერთხელ განაცხადა, რომ დასავლური ჯარების უკრაინაში განლაგება მიუღებელია. ამავდროულად, აშშ-ს წარმომადგენლებმა, როგორც ადრე იყო ცნობილი, აღნიშნეს, რომ რუსეთი საბოლოოდ შეიძლება დათანხმდეს, როგორც კომპრომისს. მათი აზრით, მოსკოვისთვის უფრო მნიშვნელოვანია დონეცკის რეგიონზე კონტროლის საკითხი.

