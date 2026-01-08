გაეროს პალესტინელი ლტოლვილების სააგენტო აცხადებს, რომ ანკარაში ოფისს „რამდენიმე კვირაში“ გახსნის

„ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საბოლოო შეთანხმებას თურქეთის მთავრობასთან და ამჯერად ის პარლამენტმაც დაამტკიცა“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს და დასძინა, რომ მისი გახსნა „კვირების საკითხია“.
ეს ნაბიჯი გადაიდგა მას შემდეგ, რაც გაეროს დახმარებისა და სამუშაოების სააგენტომ განაცხადა, რომ ის „სერიოზულ“ ფინანსურ კრიზისს განიცდის, რამაც აიძულა გაეთავისუფლებინა ღაზის სექტორში 571 თანამშრომელი, რომლებიც ომის შედეგად განადგურებული ტერიტორიიდან ევაკუაციის შემდეგ კვლავ აგრძელებდნენ მუშაობას.
UNRWA-მ განაცხადა, რომ „უკიდურესად რთული“ გადაწყვეტილება დაფინანსების პრობლემებს უკავშირდება, რაც გამოწვეულია ნებაყოფლობითი შენატანების შემცირებით და ისრაელის მხრიდან სულ უფრო მკაცრი კრიტიკის და თავდასხმების კამპანიის შედეგად.
შვიდ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, სააგენტო დახმარებას უწევდა პალესტინელ ლტოლვილებს ღაზაში, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ლიბანში, იორდანიასა და სირიაში და კვლავ ფუნქციონირებდა „მრავალი, მრავალი შეზღუდვის მიუხედავად“, განაცხადა ლაცარინიმ.
გასულ წელს ისრაელმა აუკრძალა UNRWA-ს ქვეყნის შიგნით ფუნქციონირება და ლაცარინიმ განაცხადა, რომ ის ასევე ცდილობს შეაჩეროს მისი ოპერაციები პალესტინის ტერიტორიებზე.
„ისრაელის მთავრობას სურს UNRWA-ს დაშლა, რათა დარწმუნდეს, რომ სააგენტოს მომავალში აღარ ექნება როლი ღაზაში და შესაძლოა პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც“, - თქვა მან.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისრაელი აძლიერებს ზეწოლას UNRWA-ზე.
გაეროს პალესტინელი ლტოლვილების სააგენტო ანკარაში ოფისს რამდენიმე კვირაში გახსნის, განაცხადა მისმა ხელმძღვანელმა ფილიპე ლაცარინიმ 8 იანვარს თურქეთის დედაქალაქში ვიზიტის დროს.
„ჩვენ ხელი მოვაწერეთ საბოლოო შეთანხმებას თურქეთის მთავრობასთან და ამჯერად ის პარლამენტმაც დაამტკიცა“, - განუცხადა მან ჟურნალისტებს და დასძინა, რომ მისი გახსნა „კვირების საკითხია“.
