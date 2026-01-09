მერმა კიეველებს ქალაქის დროებით დატოვება ურჩია - კიევის დიდი ნაწილი გათბობის გარეშეა

კიევზე რუსული რაკეტებითა და დრონებით შეტევის შედეგად კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაზიანების გამო დედაქალაქში გათბობის გარეშეა თითქმის 6 ათასი მრავალბინიანი სახლი. ამის შესახებ 9 იანვარს, დღისით განაცხადა კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ. მისი ინფორმაციით, შეფერხებულია წყლით მომარაგებაც.
კიევში ყინვა და თოვლია. უკრაინის მეტეოსამსახურის პროგნოზით, შაბათ-კვირას ღამით ჰაერის ტემპერატურა მინუს 11-დან მინუს 18 გრადუსამდე დაეცემა.
ვიტალი კლიჩკოს თანახმად, დედაქალაქის შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ და ყველაფერს აკეთებენ, რათა მომარაგება რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს, თუმცა კიევზე გასულ ღამით განხორციელებული შეტევა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებისთვს ყველაზე მტკივნეული იყო. ალტერნატიული მომარაგების წყაროებზე გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებები.
კიევის მერის განცხადებით, არსებული პროგნოზით, უახლოეს დღეებში ისევ რთული მეტეოპირობები იქნება.
კლიჩკომ მიმართა კიეველებს, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, ქალაქი დროებით დატოვონ და გაემგზავრონ იმ ადგილებში, სადაც გათბობის ალტერნატიული წყაროებია.
რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და დრონებით კიევზე მასირებული შეტევა გასულ ღამით მიიტანეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, დაიღუპა 4 ადამიანი და 24 დაშავდა. ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები, მათ შორის საბავშვო ბაღი. შეიზღუდა გათბობით, ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგება.
უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, კიევში დაზიანდა კატარის საელჩოს შენობაც.
მსხვერპლისა და ნგრევის გამომწვევი მორიგი მასირებული შეტევის შემდეგ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 9 იანვარს დილით გამოაცხადა, რომ დრონებითა და რაკეტებით, მათ შორის „ორეშნიკით“ დარტყმა იყო „პასუხი“ პრეზიდენტ პუტინის რეზიდენციაზე „კიევის რეჟიმის ტერორისტული შეტევის“ გამო.
პუტინის რეზიდენციაზე თავდასხმა, რომელიც რუსეთის მტკიცებით 29 დეკემბერს მოხდა, უარყოფილია როგორც უკრაინის, ისე დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურების მიერ.
ფორუმი