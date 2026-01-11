ირანის პრეზიდენტი აშშ-სა და ისრაელს "არეულობის" მხარდაჭერაში ადანაშაულებს

ირანის პრეზიდენტმა, მასუდ ფეზეშქიანმა 11 იანვარს განაცხადა, რომ აშშ-სა და ისრაელს სურთ ირანში "ქაოსი და უწესრიგობა" იყოს და ამ მიზნით "არეულობას" იწვევენ - და ირანელებს მოუწოდა თავი შორს დაიჭირონ "არეულობის მომწყობებისგან და ტერორისტებისგან". მის სიტყვებს ავრცელებს სააგენტო Reuters-ი.
მანამდე ირანის პოლიციის მთავარსარდალმა, აჰმად რადანმა განაცხადა, რომ გამკაცრდა მომიტინგეების წინააღმდეგ ზომები უსაფრთხოების ძალებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის კოორდინაციის გზით, - ამის შესახებ იტყობინება რადიო თავისუფლებს ირანული სამსახური, რადიო „ფარდა“.
რადანის სიტყვებით. „სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის თანახმად, დაღუპულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გარდაიცვალა ცივი იარაღითა და დანით მიყენებული ჭრილობებით“, ეს კი, მისი თქმით, მიუთითებს იმაზე, რომ მკვლელობები ჩაიდინეს არა უსაფრთხოების ძალებმა, არამედ „გაწვრთნილმა და მართულმა ელემენტებმა“.
ასეთი განცხადებები გაკეთდა მას შემდეგ, რაც სოციალურ ქსლებში გავრცელდა არაერთი ვიდეო, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს, თუ როგორ ესვრიან ირანის უსაფრთხოების ძალები მომიტინგეებს.
„რადიო „ფარდა“ და CNN, თვითმხილველებზე დაყრდნობით, იუწყებიან დაჭრილებითა და დაღუპულებით გადატვირთული საავადმყოფოების შესახებ. თვითმხილველმა აღმოსავლეთ თეირანიდან განაცხადა, რომ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის დანაყოფების განლაგების შემდეგ ქალაქი ფაქტობრივად სამხედრო კონტროლის ქვეშ მოექცა, ქუჩები მომიტინგეებისთვის სახიფათო გახდა, ღამით კი მუდმივი სროლის ხმა ისმოდა.
