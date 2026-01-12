ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მზად არიან ომისთვის და დიალოგისთვისაც

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის, აბას არაყჩის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო აქციები „ძალადობრივი და სისხლისმღვრელი გახდა, რათა საბაბი მისცემოდა“ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ქვეყანაში სამხედრო ჩარევისთვის.
სააგენტო "ალ ჯაზირას" თანახმად, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეს განცხადება გააკეთა თეირანში მყოფ უცხოელ დიპლომატებთან, რომლებთანაც ასევე აღნიშნა, რომ ძალადობამ შაბათ-კვირას პიკს მიაღწია, თუმცა „სიტუაცია ახლა სრული კონტროლის ქვეშაა“.
არაყჩი გამოეხმაურა აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მუქარას მოქმედების დაწყების შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ თეირანში დემონსტრაციებს მოჰყვებოდა მსხვერპლი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით: „ჩვენ მზად ვართ ომისთვის, მაგრამ ასევე დიალოგისთვის“.
მანამდე დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ირანის ხელმძღვანელობამ ვაშინგტონს მოლაპარაკება შესთავაზა, თეირანის მიერ მასობრივი ანტისამთავრობო პროტესტების სასტიკი ჩახშობის საპასუხოდ სამხედრო მოქმედებების შესახებ მისი მუქარის ფონზე.
11 იანვარს ტრამპმა განაცხადა, რომ ის და აშშ-ის სამხედროები სწავლობენ ირანში მომიტინგეების მხარდაჭერის ვარიანტებს.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირწმუნება, რომ აქვთ დემონსტრანტებისთვის იარაღის დარიგების ამსახველი კადრები და მალე გამოაქვეყნებენ დაკავებულთა აღიარებით ჩვენებებს.
Human Rights Activists News Agency-მ (HRANA, ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტების საინფორმაციო სააგენტო) - შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ირანელი აქტივისტების ორგანიზაციამ - 11 იანვარს განაცხადა, რომ ბოლო 15 დღის განმავლობაში საპროტესტო აქციების დროს 544 ადამიანი დაიღუპა.
HRANA-ს ცნობით, სულ მცირე, 10 061 ადამიანი დააკავეს და დემონსტრაციები 31-ვე პროვინციის 186 ქალაქში, 585 ადგილას დაფიქსირდა.
ამ მონაცემების დამოუკიდებლად გადამოწმება შეუძლებელია, ქვეყანაში ინტერნეტის თითქმის სრული გათიშვის გამო ინფორმაციის მოპოვება ძალიან ჭირს, შეზღუდულია სატელეფონო მომსახურებაც.
უფლებამოსილი ჯგუფები ამბობენ, რომ ირანის ციფრული კავშირგაბმულობის გათიშვა უსაფრთხოების ზომების დროს სახელმწიფო ძალადობის შენიღბვის მცდელობის ნაწილია.
ტრამპმა 11 იანვარს განაცხადა, რომ მილიარდერ ილონ მასკთან ირანში ინტერნეტის აღდგენის შესახებ საუბარს გეგმავს. მასკის SpaceX-ი უზრუნველყოფს Starlink-ის სატელიტურ ინტერნეტსერვისს, რომელიც ადრეც გამოიყენებოდა კონფლიქტის ზონებში, მათ შორის უკრაინაში.
ფორუმი