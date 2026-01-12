NYT: ვენესუელის სამხედროებმა ვერ შეძლეს რუსეთისგან მიღებული საჰაერო თავდაცვის სისტემების განლაგება

ვენესუელის სამხედრო ძალებმა ვერ შეძლეს რუსეთისგან მიღებული საჰაერო თავდაცვის სისტემების განლაგება, რამაც ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაუცველი გახადა აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის დროს, რომელიც პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროსა და მისი ოჯახის გატაცებით დასრულდა, იტყობინება The New York Times აშშ-ის ოფიციალურ პირებსა და ექსპერტებზე დაყრდნობით, ასევე ფოტოების, ვიდეოებისა და თანამგზავრული სურათების საკუთარი ანალიზის საფუძველზე.
გაზეთი აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ რუსეთიდან მიიღო S-300 საზენიტო-სარაკეტო სისტემები, ასევე საჰაერო თავდაცვის კომპლექსი „ბუკი“. თუმცა, ორი წყაროს ცნობით, შესაძლო შემოჭრის შესახებ თვეების განმავლობაში გაფრთხილების მიუხედავად, მათ ვერ შეძლეს მათი დაკავშირება რადარებთან. საზენიტო სისტემები ერთმანეთთან არ იყო დაკავშირებული და შესაძლოა წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა, ხოლო საჰაერო თავდაცვის ზოგიერთი კომპონენტი თავდასხმის დროს საწყობში იმყოფებოდა.
ვენესუელაში ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს (CIA) მისიის ხელმძღვანელმა რიჩარდ დე ლა ტორემ აღნიშნა, რომ ეს სიტუაცია ნაწილობრივ გამოწვეულია მრავალწლიანი კორუფციით.
გარდა ამისა, სანქციების გამო ქვეყნის ხელისუფლებას უჭირდა რუსული სისტემების მომსახურება და მათთვის სათადარიგო ნაწილების მოპოვება, ხოლო კრემლმა შესაძლოა განზრახ დაუშვა ამ შეიარაღების დეგრადაცია, რათა თავიდან აეცილებინა ვაშინგტონთან ურთიერთობების გაუარესება, ვარაუდობენ გაზეთის წყაროები. მათი თქმით, ვენესუელის სამხედროებს რომ ამერიკული თვითმფრინავი ჩამოეგდოთ, ამას შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოჰყოლოდა რუსეთისთვის (თუმცა ოპერაციის დროს შვიდი ამერიკელი ჯარისკაცი დაშავდა და ერთი ამერიკული ვერტმფრენი დაზიანდა).
ვენესუელისთვის გადაცემული სისტემების მომსახურებაში რუსეთი შეიძლება ასევე შეეზღუდა უკრაინაში მიმდინარე ომს.
ადრე კარაკასი მნიშვნელოვანწილად იყო დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო აღჭურვილობაზე, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუარესების ფონზე ვაშინგტონმა 2006 წელს ემბარგო დააწესა იარაღის მიწოდებაზე, აღნიშნავს NYT. 2009 წელს მაშინდელმა პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა გამოაცხადა რუსეთისგან საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენის შესახებ. „ამ რაკეტებით უცხოურ თვითმფრინავებს ძალიან გაუჭირდებათ მოფრენა და ჩვენი დაბომბვა“, თქვა მან.
კერძოდ, ვენესუელამ რუსეთისგან შეიძინა Su-30 გამანადგურებლები, T-72 ტანკები, S-125 „ნევა“ და „ბუკ-M2E“ საჰაერო თავდაცვის სისტემები, ასევე S-300 საჰაერო თავდაცვის სისტემები.
3 იანვარს შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო ოპერაცია ჩაატარა, დაარტყა ვენესუელას და დაატყვევა პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო, რომელსაც ნარკოტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს. ვენესუელის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 100 დაღუპულის შესახებ განაცხადა. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ვენესუელაზე კონტროლს აიღებს და ქვეყანა შეერთებულ შტატებს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ნავთობს გაუგზავნის. რესპუბლიკის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი გახდა ვიცე-პრეზიდენტი დელსი როდრიგესი. რუსეთის ხელისუფლებამ დაგმო აშშ-ის ოპერაცია, მაგრამ მას კარაკასისთვის კარაკას არანაირი კონკრეტული დახმარება არ გაუწევია.
