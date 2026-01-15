თურქეთ-აზერბაიჯანის საგარეო მინისტრები ორი საათი განიხილავდნენ TRIPP-ზე აშშ-სომხეთის შეთანხმებას

ეს ინფორმაცია მინისტრების სატელეფონო ზარის შემდეგ გაავრცელა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა.
„ამ საკითხზე ჯეიჰუნ ბაირამოვთან ორსაათიანი დისკუსია გვქონდა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანული მხარის ხედვა. ამის შესახებ პრეზიდენტი ერდოანიც ინფორმირებულია“, - განაცხადა მან დღეს, 15 იანვარს.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა ისიც, რომ ანკარას სურს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის საბოლოო სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების ნორმალიზება.
„აზერბაიჯანსა და თურქეთს, ასევე სომხეთს, ამისთვის საჭირო ნება აქვთ“, - განაცხადა ჰაკან ფიდანმა.
13 იანვარს, სამშაბათის საღამოს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა ვაშინგტონში შეხვედრა გამართეს, რის შემდეგაც გამოაქვეყნეს საერთო „ტრამპის მარშრუტის განხორციელების ჩარჩო-შეთანხმება“.
დოკუმენტით ირკვევა, რომ დაგეგმილია, შეიქმნას „TRIPP-ის განვითარების კომპანია“, მოკლედ - TDC, რომლის 74%-საც სომხეთი აშშ-ს გადასცემს.
ხაზგასმულია, რომ პროექტის წარმატება დამოკიდებულია სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის „მშვიდობის ინსტიტუციონალიზაციაზე“, სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების „სრულ ნორმალიზაციაზე“, აშშ-ის ჩართულობაზე, რეგიონული თანამშრომლობასა და სტაბილურობაზე და სომხეთის ინსტიტუტების ეფექტურობაზე.
ფორუმი