ჩინეთი მოუწოდებს აშშ-ს, შეწყვიტოს გრენლანდიასთან დაკავშირებით "ჩინურ საფრთხეზე" საუბარი

ჩინეთმა არაერთხელ გამოხატა თავისი პოზიცია გრენლანდიის საკითხთან დაკავშირებით და მოუწოდა შეერთებულ შტატებს, შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული „ჩინური საფრთხის“ გამოყენება საკუთარი ინტერესების განსახორციელებელ საბაბად, განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გუო ძიაკუნმა.
ჩინური მედიის თანახმად, დიპლომატმა პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გაეროს წესდების მიზნებსა და პრინციპებზე დაფუძნებული საერთაშორისო სამართალი არსებული საერთაშორისო წესრიგის საფუძველია და მკაცრად უნდა იყოს დაცული.
გუო ძიაკუნმა ეს განცხადება აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბოლოდროინდელი განცხადების საპასუხოდ გააკეთა.
17 იანვარს დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ სავაჭრო ტარიფებს დაუწესებს ყველა იმ ქვეყანას, რომლებიც მხარს უჭერენ დანიის ტერიტორიულ მთლიანობას და საკუთარი სამხედროები გააგზავნა გრენლანდიაში.
აშშ-ის პრეზიდენტის განცხადებით, 10%-იანი ტარიფები პირველი თებერვლიდან დაუწესდება დანიას, შვედეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, ნიდერლანდს, ფინეთს, ნორვეგიასა და დიდ ბრიტანეთს. ხოლო თუ შეთანხმება არ შედგება, პირველი ივნისიდან ტარიფები 25%-მდე გაიზრდება.
მისივე თქმით, "გადასახადი შენარჩუნდება მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული შეთანხმება გრენლანდიის სრულ და აბსოლუტურ შესყიდვაზე“.
დანიისა და გრენლანდიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ „გრენლანდია არ იყიდება“ და კუნძულის ბედი შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გადაწყვიტოს. ისინი არ იზიარებენ ტრამპის მტკიცებას, რომ კუნძულს რუსეთის ან ჩინეთის კონტროლის ქვეშ მოხვედრის საფრთხე ემუქრება.
18 იანვარს ერთობლივ განცხადებაში ევროპის რვა ქვეყანამ აღნიშნა, რომ სოლიდარობას უცხადებენ დანიის სამეფოს და გრენლანდიის ხალხს აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიერ არქტიკის ამ კუნძულის ანექსიის მუქარის შემდეგ.
„როგორც ნატოს წევრები, ჩვენ ვალდებული ვართ, გავაძლიეროთ არქტიკის უსაფრთხოება, როგორც საერთო ტრანსატლანტიკური
ინტერესი“, - ნათქვამია დანიის, ფინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ნიდერლანდის, ნორვეგიის, შვედეთისა და დიდი ბრიტანეთის ერთობლივ განცხადებაში.
„ტარიფების მუქარა ძირს უთხრის ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს და სახიფათო დაღმავალი სპირალის საშიშროებას ქმნის“, - ნათქვამია განცხადებაში.
ტრამპმა არაერთხელ დაადასტურა გრენლანდიაზე კონტროლის მოპოვების სურვილი. პირველად ეს იდეა მან 2019 წელს, თავისი პირველი საპრეზიდენტო ვადისას გაახმაურა. ტრამპმა განაცხადა, რომ გრენლანდია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ამერიკელი სამხედროებისთვის და რომ დანიამ საკმარისი არ გააკეთა მის დასაცავად.
გრენლანდიის სტრატეგიული მდებარეობა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის მას აშშ-ის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემისთვის მნიშვნელოვან ადგილად აქცევს. მინერალური რესურსებით სიმდიდრე ასევე თანხმობაშია ვაშინგტონის სურვილთან, შეამციროს ჩინურ ექსპორტზე დამოკიდებულება.
